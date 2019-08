De la deschiderea “Comandamentului Litoral 2019” si pana in prezent au fost controlati 518 operatori economici, la 457 dintre acestia constandu-se abateri de la prevederile legale in vigoare. Au fost verificate 174 de unitati de alimentatie publica (restaurante, terase, pizzerii, baruri), 151 unitati de cazare, de agrement si sectoare de plaja, 120 unitati de comercializare a produselor alimentare si 73 unitati care comercializau produse nealimentare.

S-au aplicat 814 de sanctiuni din care 341 amenzi, in valoare de 1.890.000 lei si 473 de avertismente.

Ca urmare a deficientelor constatate, au fost dispuse urmatoarele masuri:

au fost oprite definitiv de la comercializare si retrase, produse in valoare de 200.699 lei;

a fost dispusa masura de oprire temporara a prestarii serviciilor la 60 operatori economici;

au fost oprite temporar de la comercializare produse in valoare de 298.824 lei.

Comisarii din cadrul Comandamentului – structura subordonata direct Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, domnul Horia Miron Constantinescu – au controlat 321 operatori economici, la 275 dintre acestia constandu-se abateri de la prevederile legale in vigoare, iar 29 de actiuni de control nu sunt finalizate. Au fost verificate 59 de unitati de alimentatie publica (restaurante, terase, pizzerii, baruri), 130 unitati de cazare, de agrement si sectoare de plaja, 85 unitati de comercializare a produselor alimentare si 47 unitati care comercializau produse nealimentare. Au fost aplicate 506 de sanctiuni din care 214 amenzi, in valoare de 1.183.000 lei, si 292 de avertismente.

In cazul unitatilor de prestari servicii de alimentatie publica:

nerespectarea conditiilor de depozitare, pastrare si expunere la comercializare a produselor alimentare, depozitare direct pe paviment, la temperatura mediului ambiant;

utilizarea de loturi de materii prime in prestarea de servicii de alimentatie publica nesigure (cu data limita de consum depasita, cu modificari organoleptice, fara elemente de identificare din care sa reiasa incadrarea in termenul de valabilitate);

modificarea starii termice initiale fara ca operatorul economic sa fie autorizat in acest sens;

meniuri fara informare privind gramajele, ingredientele cu posibil efect alergen si produsele preparate din ”produs decongelat”;

comercializarea inselatoare a sprotului cu denumirea de hamsie si prezentarea inselatoare la ingrediente a produsului frisca in loc de Hulala si a smantanei in loc de Gran Cucina;

utilizarea de ustensile din plastic, email sau din lemn nerecomandate alimentatiei publice ;

materii prime fara documente de provenienta;

lipsa autorizatiei de functionare;

lipsa cosurilor de gunoi cu pedala si capac;

lipsa verificarii metrologice la cantare, folosirea de vase de masurare volum neomologate;

dozator de cafea nebransat corespunzator la apa si fara filtru antimicrobian;

preparate alimentare neprotejate de insecte si praf;

spatii neigenizate, vitrine frigorifice cu rugina ;

nerespectarea masurilor dispuse in actele de control.

In cazul unitatilor de prestari servicii nealimentare:

sectoare de plaja fara respectarea zonei de 30% destinata plajei pe nisip si a numarului de cabine de schimb;

servicii de inchiriere carturi fara afisarea Regulamentului ;

servicii de inchiriere trotinete, trambuline fara respectarea actelor normative din domeniu ;

lipsa panoului de avertizare amplasat in imediata apropiere a echipamentelor de agrement cu privire la: denumirea echipamentului si datele de identificare ale detinatorului, modul corect de utilizare si comportamentul adecvat al consumatorilor in timpul utilizarii, potentialele pericole, limitei de greutate, inaltimii sau starii de sanatate a consumatorilor ;

servicii de cazare necorespunzatoare: saltele neigienizate, perne neigienizate, mochete neaspirate ;

neafisarea orarului de functionare ;

neprezentarea registrului unic de control ;

lipsa autorizatiei de functionare ;

impiedicarea actului de control.

In cazul unitatilor de comercializare bunuri alimentare

nerespectarea conditiilor de depozitare, pastrare si expunere la comercializare a produselor alimentare, depozitare direct pe paviment, la temperatura mediului ambiant;

lipsa verificarii metrologice a cantarului ;

produse alimentare cu data limita de consum depasita ;

produse fara elemente de identificare si caracterizare ;

lipsa informatiilor de pe eticheta privind conditiile de depozitare ;

lipsa pretului pe unitatea de masura ;

lipsa informatiilor privind tara de origine si categoria de calitate la legume-fructe ;

informare incorecta, respectiv tara de origine Romania, la legume si fructe ;

lipsa autorizatiei de functionare.

In cazul unitatilor de comercializare bunuri nealimentare

jucarii periculoase, fara a indeplini cerintele esentiale de siguranta, fara a detine licenta de marca inregistrata, fara informatii privind denumirea si adresa producatorului/importatorului, fara a avea aplicat marcajul de conformitate CE si fara a fi insotite de avertizari specifice ;

textile fara a avea informatiile traduse in limba romana, fara denumirea si adresa producatorului/importatorului ;

incaltaminte fara pictograme, fara denumirea si adresa producatorului/importatorului ;

produse fara elemente de identificare si caracterizare (jucarii, ochelari soare, sepci, textile, papuci);

neafisarea denumiri, a codului unic de inregistrare la Registrul Comertului, orarului functionare ;

lipsa autorizatie de functionare.

