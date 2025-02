În Constanța, un șofer a primit o amendă de 3.465 de lei, o sumă ce depășește cu mult valoarea autoturismului său, un Peugeot din 2002. Acesta a fost sancționat de Poliția Locală pentru că și-a lăsat mașina într-o zonă interzisă, însă agentul care a aplicat sancțiunea nu a primit răspuns la solicitarea de a afla identitatea șoferului.

Un șofer din Constanța a fost sancționat cu o amendă de 3.465 de lei, emisă de Poliția Locală, pentru o parcare într-o zonă interzisă.

Potrivit publicației Constanța 100%, șoferul a parcat autoturismul său, un Peugeot din 2002, lângă City Mall, într-o locație unde oprirea este strict interzisă.

Mașina veche de peste două decenii este înregistrată pe numele unei firme.

Inițial, în luna iulie 2024, agentul de la Poliția Locală a trimis o înștiințare firmei care deține mașina, pentru a afla cine conducea autoturismul.

Din păcate, nu a primit niciun răspuns la acea solicitare.

Astfel, în septembrie, polițistul a emis un proces verbal de contravenție în lipsă, în care se preciza faptul că numele șoferului nu a fost comunicat.

La finalul lunii decembrie 2024, Poliția Locală a emis un proces verbal în care a fost aplicată o amendă în valoare totală de 3.465 de lei, corespunzătoare a 21 de puncte de amendă.

Aceasta a fost impusă pentru încălcarea articolului 105, punctul 10 din Ordonanța de Urgență 195/2002, care stipulează că firmele trebuie să comunice, în termen, identitatea persoanei care a condus vehiculul.

În fața acestei sancțiuni, Aurel, șoferul din Constanța, a anunțat că va contesta amenda în instanță. El a explicat că nu a transmis numele șoferului pentru că nu a primit niciun fel de notificare oficială sau cerere de la autorități.

„Nu am comunicat numele șoferului pentru că nu am primit nimic, notificare, cerere, etc. O să o contest în instanță, pentru că numai Poliția Rutieră are dreptul să ceară numele șoferului”, a spus Aurel.