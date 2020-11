Europa Centrală și de Est reprezintă un procent semnificativ al economiei europene, atât în prezent cât și ca potențial pentru viitor. 28% din cetățenii Uniunii Europene locuiesc în țările acestei regiuni.

15% din totalul PIB-ului european este generat aici. Mai mult, din 2015, 20% din creșterea PIB-ului UE se datorează companiilor cu operațiuni în aceste țări.

În timp ce la nivelul UE capacitatea de producție a crescut cu 12% iar cea a tehnologiilor avansate cu 25% din anul 2010 încoace, în regiune aceste creșteri au fost de 27% și respectiv 53%, se arată într-un comunicat din partea AmCham Romania.

Contribuția sectorului TIC la PIB

Contribuția sectorului TIC la PIB în țările Europei Centrale și de Est, este în medie de 4,3%, aproape de media celorlalte state membre UE. Cinci țări din regiune – Bulgaria, Estonia, Grecia, Polonia și România au raportat creșteri mai mari ale valorii adăugate de domeniul IT în formarea PIB decât Germania.

Forumul regional de investiții a fost structurat în trei paneluri dedicate economiei digitale, turismului și producției de tehnologii avansate.

În cadrul panelului dedicat economiei digitale a fost abordat potențialul regiunii din persectiva capitalului uman și infrastructurii fizice pentru acest domeniu.

John Gasparac, Managing Partner al PwC Croația a moderat panelul care i-a reunit pe Ondrej Vlcek, CEO – Avast; Dorin Pena – CEO, Cisco CIS & Romania; Predrag Lesic, CEO – doMEn; Dalibor Kacmar, National Technology Officer – Microsoft Cehia & Slovacia; și Palo Luka, COO – ESET.

“Dezvoltarea infrastructurii pentru noua generație de tehnologii digitale prezintă un potențial important pentru creșterea țărilor din Europa Centrală și de Est, și faptul că multe dintre acestea deja pilotează tehnologia 5G, poziționează favorabil regiunea noastră pentru a deveni un jucător relevant în era IoT (Internet of Things).

Totuși, pentru a ajunge în punctul de a utiliza la maximum potențialul tehnologiei 5G, companiile și guvernele trebuie să coopereze pentru a elimina barierele care împiedică adoptarea 5G.

În timp de Guvernele sunt preocupate de cadrul de reglementare și identificarea celei mai adecvate distribuirii a spectrului de utilizare, companiile se concentrează asupra dezvoltării noilor modele de afaceri care se bazează pe utilizarea tehnologiei 5G.

Tranziția la industria 4.0. este facilitată de intensificarea ratei de adopție a tehnologiei pe care am experiementat-o în contextul pandemiei de COVID-19, dar, necesită în continuare asigurarea interoperabilității, capacității de asistență tehnică și de procese decizionale fundamentate pe analiza datelor (big data)’’ a precizat în intervenția sa Dorin Pena, Director CISCO pentru CIS & România, Membru al Consiliului Director al AmCham Romania.

Redresarea turismului

În panelul dedicat turismului s-a discutat despre rederesarea acestui sector în regiune odată ce evoluția pandemiei va permite reluarea călătoriilor internaționale.

Sinisa Topalovic, Partner and Global Head of Tourism Advisory – Horwath, a moderat panelul care i-a avut ca vorbitori pe Yilmaz Yildilimlar, Area Senior Vice President, Central & Eastern Europe, Russia and Turkey – Radisson Hotel Group; Markus Ekland, Global Managing Partner – FCM Travel Solutions; Kai Dieckmann, General Manager – Regent Hotel, Porto, Montenegro; și Zeljko Kurkurin, President & CEO- Valamar Hotels.

În panelul dedicat producției tehnologiilor avansate, agenda a inclus un studiu de caz despre colaborarea public-privată pentru dezvoltarea de produs și investiții sustenabile pentru eficientizarea producției.

Michel Perret, General Manager Europe – Carrier Refrigeration a moderat panelul în care au participat Ruza Tomic Fontana, General Manager – Coca-Cola HBC Croatia, Bulgaria, Bosnia-Hercegovina, Slovenia; Milan Slapak, President & CEO – GE Czech Republic; și Ivan Mihaylov, President – Automotive Cluster Bulgaria.

Organizațiile AmCham din Europa Centrală și de Est cooperează pentru a crește nivelul investițiilor directe atrase în regiune și al investițiilor din aceste țări spre SUA. Forumul regional de investiții va fi urmat de o serie de evenimente ce vor aborda separat anumite sectoare, în special dezvoltarea de produse în industriile puternic tehnologizate.

“Ne-am propus să facilităm schimbul de informații între companiile care au luat deja decizia de a pune această regiune în centrul strategiei lor de dezvoltare și cele care încă deliberează în acest sens” a precizat Anca Harasim, Directorul Executiv al AmCham Romania.

“Credem că sunt întrunite toate condițiile care să favorizeze un al doilea val de investiții din partea companiilor interesate de capacitățile universitare de cercetare, de calitatea avansată a programării de software precum și de atractivitatea istorică și culturală a regiunii pentru turismul de lux.”