Ambasadorul SUA la Moscova, John J. Sullivan, a declarat luni că Rusia nu ar trebui să închidă ambasada americană, în ciuda situației tensionate declanșate de războiul din Ucraina.

John J. Sullivan susține ferm că statele respective, două mari puteri nucleare la nivel mondial, trebuie să continue să discute pe cale diplomatică.

Vladimir Putin susține ferm că SUA umilește continuu Rusia

Deși relațiile bilaterale dintre SUA și Rusia au fost mereu tensionate din cauza crizelor economice, a scandalurilor de spionaj și a conflictelor din timpul Războiului Rece, relațiile diplomatice dintre Washington și Moscova nu au fost întrerupte deloc din 1993 până în prezent.

Acum, însă, Kremlinul spune clar că „dalliance”-ul (răgaz, amânare – n.red.) său post-sovietic cu Occidentul s-a încheiat.

De aceea, Vladimir Putin a prezentat invazia Ucrainei ca pe un punct de cotitură în istoria țării sale, fiind o revoltă împotriva hegemoniei Statelor Unite ale Americii. De altfel, președintele rus afirmă ferm că SUA a umilit continuu Rusia de la căderea Uniunii Sovietice din 1991.

SUA nu vrea să rupă relațiile diplomatice cu Rusia

Într-o încercare urgentă de a trimite un mesaj diplomatic Kremlinului, John J. Sullivan a declarat luni că Washingtonul și Moscova nu ar trebui să rupă relațiile diplomatice.

„Trebuie să ne păstrăm capacitatea de a vorbi unul cu celălalt”, a spus luni John J. Sullivan într-un inerviu acordat agenției ruse de știri TASS.

Acesta a spus luni că se opune ferm eliminării operelor lui Leo Tolstoi de pe rafturile occidentale și refuzului de a asculta muzica clasică a lui Piotr Ceaikovski.

Amintim faptul că, luna trecută, secretarul de stat american Antony Blinken a făcut o glumă în spațiul public, spunând clar că ar dori să-i dedice lui Vladimir Putin faimoasa melodie „We Are Never Ever Getting Back Together”.

Întrebat în interviul acord despre această glumă, John J. Sullivan a răspuns ferm: „Nu ne vom despărți niciodată în totalitate”.

Întrebat apoi dacă analogia înseamnă că ambasadele ar putea fi închise, oficialul american a spus clar: „Nu, nu: Ele pot – există această posibilitate – deși cred că ar fi o mare greșeală”.

„Din câte am înțeles, guvernul rus a menționat varianta ruperii relațiilor diplomatice. Nu putem pur și simplu să rupem relațiile diplomatice și să nu mai vorbim unul cu celălalt. Singurul motiv la care mă pot gândi ca Statele Unite să fie forțate să își închidă ambasada ar fi dacă ar deveni nesigur să își continue activitatea”, a completat John J Sullivan.

Întrebat apoi cum vor fi evaluate relațiile bilaterale dintre SUA și Rusia, acesta a răspuns sincer că nu știe, dar a adăugat că speră că într-o zi ar putea avea loc o apropiere.

„Dacă ar fi să fac un pariu, aș spune că poate nu în timpul vieții mele”, a afirmat ambasadorul american.

SUA și Rusia au reluat dialogul diplomatic în 1993

Amintim faptul că refuzul țarinei Ecaterina cea Mare de a sprijini imperiul britanic atunci când SUA și-a declarat independența a pus bazele primelor contacte diplomatice între Occident și Sankt Petersburg (fosta capitală a Rusiei).

Însă după Revoluției Bolșevice din octombrie 1917, președintele american Woodrow Wilson a refuzat ferm să recunoască guvernul revoluționar al lui Vladimir Lenin, iar Ambasada SUA de la Moscova s-a închis oficial în 1919. Abia în 1993, relațiile bilaterale dintre SUA și Rusia au fost restabilite.