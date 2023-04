Club Antreprenor, revistă de educație, cultură și acțiune antreprenorială, organizează sâmbătă, 6 mai 2023, în aer liber, la Arenele Romane – Parcul Carol din București – ediția a II-a Out of Office Fest by clubantreprenor.ro.

Bilete și reguli de access

Biletele pot fi achiziționate de pe https://www.iabilet.ro/bilete-out-of-office-fest-2023-82075/, https://www.bilete.ro/out-of-office-fest/ și https://www.ambilet.ro/tc-events/out-of-office-fest-ed-a-ii-a-2023/ la următoarele prețuri:

Presale: 120 de lei (12 ianuarie 2023 – 30 aprilie 2023)

Ultima săptămână: 150 de lei (01 mai 2023 – 06 mai 2023)

Out of Office Fest by clubantreprenor.ro este o inițiativă a revistei de business Club Antreprenor, care își propune să reunească publicul iubitor de rock alternativ și antreprenorii români din toate domeniile de activitate.

Partenerii evenimentului găzduit de Arenele Romane sunt Camera de Comerț și Industrie București, Calipso, Enache IP Partners, Capital, Rock FM și SAGA Kid.

Despre Club Antreprenor

Echipa Club Antreprenor editează revista print Club Antreprenor (cu apariție trimestrială – martie, iunie, septembrie si decembrie) și administrează site-ul clubantreprenor.ro (cu peste 30.000 de cititori unici lunar).

Site-ul clubantreprenor.ro contribuie la dezvoltarea unei culturi a antreprenoriatului în țara noastră, cultură bazată pe inovație, viziune, tenacitate, gândire pozitivă, educație financiară, educație juridică și educație civică. Site-ul clubantreprenor.ro se distinge prin calitatea articolelor, analizelor și interviurilor publicate.

Totodată, pentru a veni în sprijinul antreprenorilor, organizăm conferințe B2B axate pe diverse domenii: construcții, achiziții publice, concurență, deșeuri / mediu, exporturi, transporturi și infrastructură, energie, fiscalitate, agricultură, medicină și farmacie, proprietate intelectuală, criminalitate cibernetică, turism / HoReCa, etc.