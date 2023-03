Organizatorii propun iubitorilor de muzică rock cinci formații vibrante, cu mare priză la public, ce vor urca pe scenă: Alternosfera, Trooper, OCS, ZOB și Stema.

„Primele 100 de persoane care vor dona sânge în perioada 3 aprilie – 2 mai 2023 vor avea intrarea gratuită la Festivalul Nostru. Se poate dona atât în București, cât și în toate județele țării. Donatorii trebuie să ne trimită dovada (carnetul de donator sau un alt document în care se poate vizualiza data donării) la adresa de mail office@clubantreprenor.ro. Apoi ei vor primi invitația de la noi.

Eu donez sânge din anul 2013, la Spitalul Militar din București. Până acum am donat de 28 de ori. Îi îndemn pe toți compatrioții între 18 și 60 de ani să doneze sânge la 3-4 luni. Cu această campanie, noi îmbinăm utilul cu plăcutul. Sprijinim spitalele care au nevoie de sânge și facilităm iubitorilor de muzică rock accesul la Out of Office Fest. Vom avea super-trupe, super-sunet, super-fani, super-muzică, super-versuri, super-atmosferă”, a declarat Mircea Fica, fondatorul revistei Club Antreprenor și inițiatorul evenimentului.

Adresele la care se poate dona sânge, în București și în țară sunt aici: https://www.doneazasange.ro/doneaza#headingFive

Bilete și reguli de access

Biletele pot fi achiziționate de pe https://www.iabilet.ro/bilete-out-of-office-fest-2023-82075/, https://www.bilete.ro/out-of-office-fest/ și https://www.ambilet.ro/tc-events/out-of-office-fest-ed-a-ii-a-2023/ la următoarele prețuri:

Presale: 120 de lei (12 ianuarie 2023 – 30 aprilie 2023)

Ultima săptămână: 150 de lei (01 mai 2023 – 06 mai 2023)

Out of Office Fest by clubantreprenor.ro este o inițiativă a revistei de business Club Antreprenor, care își propune să reunească publicul iubitor de rock alternativ și antreprenorii români din toate domeniile de activitate.

Partenerii evenimentului găzduit de Arenele Romane sunt Camera de Comerț și Industrie București, Capital, Enache IP Partners, Rock FM și SAGA Kid.

Despre Club Antreprenor

Echipa Club Antreprenor editează revista print Club Antreprenor (cu apariție trimestrială – martie, iunie, septembrie si decembrie) și administrează site-ul clubantreprenor.ro (cu peste 30.000 de cititori unici lunar). Site-ul clubantreprenor.ro contribuie la dezvoltarea unei culturi a antreprenoriatului în țara noastră, cultură bazată pe inovație, viziune, tenacitate, gândire pozitivă, educație financiară, educație juridică și educație civică. Site-ul clubantreprenor.ro se distinge prin calitatea articolelor, analizelor și interviurilor publicate. Totodată, pentru a veni în sprijinul antreprenorilor, organizăm conferințe B2B axate pe diverse domenii: construcții, achiziții publice, concurență, deșeuri / mediu, exporturi, transporturi și infrastructură, energie, fiscalitate, agricultură, medicină și farmacie, proprietate intelectuală, criminalitate cibernetică, turism / HoReCa, etc.

