Cererea tot mai mare pentru structurile all inclusive îi face pe unii hotelieri să investească în acest segment, astfel că doar în această vară numărul locurilor all inclusive în hoteluri a crescut cu 3.243, respectiv cu 30% față de capacitatea de anul trecut. Acum, pe litoralul românesc sunt 29 de hoteluri all inclusive, care cumulează peste 13.500 de locuri de cazare și pot primi, într-un an, mai mult de 270.000 turiști, potrivit unui studiu al Litoralulromanesc.ro, agenția de turism care vinde cele mai multe pachete pe litoralul autohton.

La finalul verii trecute, pe litoralul românesc erau 23 de hoteluri all inclusive, cu 10.333 de locuri. Într-un singur sezon, ele puteau primi peste 205.000 de turiști. Doar în această vară apar pe litoral 3.243 de locuri de cazare în șase hoteluri all inclusive.

Hotel Aqvatonic, Eforie Nord – 4 stele

Hotel Atrium by the sea, Olimp – 4 stele

Hotel Delta, Jupiter – 3 stele

Hotel California, Jupiter – 3 stele

Hotel Cupidon, Saturn – 3 stele

Hotel Paradiso, Saturn – 3 stele

Hotelul Paradiso din stațiunea Mangalia, cunoscut pe vremuri ca hotel Siemens sau Mangalia, trece la all inclusive, deși mai este cunoscut si pentru baza de tratament balnear. Complexul Blaxy din Olimp, proaspăt intrat sub umbrela lanțului hotelier Atrium, devine Atrium by The Beach, și atacă segmentele all inclusive și ultra all inclusive.

Astfel, numărul hotelurilor all inclusive pe pe litoral ajunge la 29, acestea cumulând mai mult de 13.500 de locuri, ceea ce înseamnă că pe durata întregului sezon estival pot primi peste 270.000 turiști. Distribuite pe stațiuni, acestea sunt 9 în Mamaia si Mamaia Nord, 2 în Eforie Nord, 2 in Neptun Olimp, 8 locatii in statiunea Jupiter si Cap Aurora, 5 in statiunea Venus, 2 in Saturn si 1 locatie in statiunea Mangalia.

Practic, numărul hotelurilor de acest tip aproape s-a dublat față de acum cinci ani, când erau pe litoral doar 15 structuri all inclusive și a crescut de șase ori față de acum zece ani, când la mare funcționau doar cinci astfel de unități de cazare.

„Din punctul meu de vedere, raportându-ma la cererea care exista deja în piața de turism de litoral, ar fi necesar dublarea numarului de locuri disponibile în sistem all inclusive. Este clar că în partea de sud a litoralului sunt mult mai multe investiții în ultimii ani, majoritatea în complexuri all Inclusive. În ultimii doi ani, în partea de nord a litoralului au fost deschise două hoteluri cu sistem all inclusive, în timp ce în partea de sud, s-au deschis opt”, a declarat Ionuț Nedea, CEO litoralulromanesc.ro.

Litoralulromanesc.ro, deținut de compania Creative Eye SRL din Constanța, cu capital integral privat românesc, este cel mai mare vânzător de vacanțe în stațiunile autohone de la Marea Neagră, atât ca număr de turiști, cât și ca vânzări. Litoralulromanesc.ro a înregistrat anul trecut un volum de vânzări de 23 milioane de euro (la Ministerul Finanțelor este raportat doar comisionul de 13 milioane de lei, așa cum se întâmplă în cazul multor agenții de turism), iar prin intermediul agenției au ajuns anul trecut în stațiunile românești de la Marea Neagră peste 150.000 de turiști. Portalul promovează peste 300 de structuri de cazare în 13 stațiuni de pe litoralul românesc, de la unități de o stea până la cele de cinci stele.

