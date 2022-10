Președintele Senatului Alina Gorghiu a avut o reacție fermă după anunțul Parchetului ICCJ potrivit căruia s-a sesizat din oficiu în legătură cu deputatul Aurel Bălășoiu, care este in centrul unui scandal sexual după ce ar fi întreținut relații intime cu un minor.

Senatoarea a declarat pentru News.ro că nimeni nu îşi poate imagina că România are un parlamentar cercetat penal pentru viol şi, totuşi, aşa stau lucrurile. De asemenea, a anunţat că, în cazul în care acesta nu va demisiona, va iniţia o petiţie. Conform lui Gorghiu e nevoie de reacţie o fermă la cel mai înalt nivel, fiind vorba despre ”o infracţiune oribilă”. Aceasta a mai spus că ”e o tăcere prea mare, pe un subiect atât de grav”.

Își dorește ca Aurel Bălășoiu să fie pedepsit

”Ştirea despre fostul primar şi actual deputat PSD şochează. Nimeni nu îşi poate imagina că România are un parlamentar cercetat penal pentru viol şi, totuşi, aşa stau lucrurile. Vorbim de o infracţiune oribilă. Violul înseamnă dezumanizare. Nu avem voie să tăcem. E nevoie de reacţie fermă la cel mai înalt nivel! Vorbim de o infracţiune oribilă. Şi, cu toate acestea, e o tăcere prea mare, pe un subiect atât de grav, în spaţiul public”, a declarat Alina Gorghiu.

Aceasta a mai spus că reacția sa nu are legătură nici cu politica, nici cu morala creștină, ci cu „revolta față de unul dintre cele mai oribile lucruri pe care un om le poate face”. Gorghiu a declarat că „orice om are dreptul sa facă ce vrea în intimitate, inclusiv oamenii politici, însă aici este o altă situație și nimeni nu are voie să tacă” iar ”reacția celui acuzat de a cere concediu de odihnă este plină de cinism”.

Aceasta a declarat că dacă deputatul nu își va da singur demisia, va face o petiție.

”Dacă deputatul nu vrea să îşi dea demisia, voi iniţia o petiţie, voi strânge semnături! La asemenea acuzaţie, aştepţi decizia procurorilor din afara Parlamentului, nu de pe băncile Parlamentului”, a spus Alina Gorghiu.

Aurel Bălășoiu a fost exclus din PSD

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că s-a sesizat din oficiu privind comiterea de act sexual cu un minor în cazul deputatului Aurel Bălășoiu. A fost deschis și un al doilea dosar, pentru viol, în urma depunerii unei plângeri pe numele acestuia.

”Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a sesizat din oficiu la data de 4.10.2022 cu privire la săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor prev. de art. 220 Cod penal, ca urmare a informaţiilor apărute în mass-media referitoare la săvârşirea acestei fapte de către o persoană având calitatea de deputat în Parlamentul României”, se arată într-un comunicat transmis marți de PÎCCJ.

PSD a anunțat sâmbătă seară excluderea din partid a deputatului de Argeș Aurel Bălășoiu, precizând că se așteaptă ca acesta să-și dea demisia din funcția de deputat. În caz contrar, membrii partidului vor vota pentru „ridicarea imediată a imunităţii parlamentare”.

Aurel Bălășoiu este la primul său mandat parlamentar. În trecut a fost primar al comunei Rociu, funcție câștigată anul trecut de către fiul său. Deputatul este căsătorit, soția lui fiind educatoare în comuna Rociu.