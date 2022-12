Anul trecut 130 de angajați Carrefour au participat la Școala de lideri, program lansat în 2021 pentru a crește performanțele echipelor. În 2022, compania a lansat Digital Retail Academy, un proiect dedicat creșterii competențelor digitale ale colegilor din Head Office și departamentul operațional. Mai multe detalii găsiți în interviul pe care Alina Gamauf l-a acordat Revistei Capital cu ocazia apariției pe piață a Top 100 Angajatori din România, ediția 2022.

Capital: Ce programe de formare și dezvoltare profesională are compania dvs. pentru angajați?

Alina Gamauf: Mindsetul nostru în companie este axat pe dezvoltarea continuă, corelată cu rolul și activitatea pe care o au colegii noștri. Avem ca obiectiv crearea un mediu de lucru în care fiecare să poată să crească zi de zi, prin programe special dezvoltate pentru a-și îmbunătăți competențele de leadership, business know-how, digitalizare sau project management.

Programele pentru dezvoltarea angajaților

Școala de Lideri este un astfel de exemplu – un program lansat în 2021 și creat în spiritul business-ului Carrefour, destinat tuturor colegilor, indiferent că își desfășoară activitatea în sediu sau magazine. Programele de formare și training-uri din cadrul Școlii de Lideri contribuie la creșterea performanței echipelor, dat fiind și numărul de peste 130 de colegi din primul an de la lansare. Totodată, avem planuri ambițioase în ceea ce privește următoarea generație de absolvenți, extinzând zona de învățare și mai mult spre deprinderea de aptitudini digitale, ca parte din strategia noastră stabilită la nivel de grup.

Tot anul acesta a fost lansat și proiectul Digital Retail Academy, proiect dedicat creșterii competențelor digitale atât a colegilor din Head Office, cât și din Operațional. Acesta cuprinde planuri personalizate de training digital, în funcție de nivelul actual al competențelor, în zone precum politici și practici de Securitate Online, E-commerce sau Digital Marketing. În Lumea Carrefour, credem și punem preț pe puterea exemplului. Așadar, pentru a ne îndeplini obiectivul de a deveni o companie digitală, am lansat programul Căpitanii digitali, destinat celor care au deja o înclinație spre această zonă și care și-au exprimat interesul de a oferi suport colegilor în folosirea aplicațiilor și instrumentelor digitale interne.

În completarea acestora am lansat și Academia Formatorilor, prin care ne propunem să creștem competențele formatorilor interni din Carrefour. Colegii care intră în proiect trec prin cursuri specializate de facilitare, design instrucțional și își îmbunătățesc aptitudinilor de prezentare, fiind susținuți prin programe de învățare.

Capital: Ce beneficii și salarii oferă Carrefour?

Alina Gamauf: Împreună cu partenerii noștri sociali, căutăm înainte de toate să oferim colegilor noștri o cultură organizațională sănătoasă, în care fiecare are contribuția sa – de la colegii noi care vin cu perspective diferite, până la angajații cu vechime, o ancoră de stabilitate pentru companie.

În ceea ce privește măsurile financiare, am definit, la nivel național și în toate formatele noastre, un plan multianual de creșteri salariale, ajustând bugetul în funcție de contextul macroeconomic actual. De asemenea, alături de pachetul salarial, ne concentrăm pe îmbunătățirea continuă a altor beneficii financiare și non-financiare. Acestea sunt adaptate după nevoile identificate în rândul colegilor și cuprind asigurare medicală privată, atât pentru colegi, cât și pentru membrii familiei, avantaje bancare, de relaxare sau sportive, primă de vacanță, primă de Paște și Crăciun, precum și alte bonusuri de performanță. În completarea acestora, oferim o primă de fidelitate celor cu vechime în companie, deoarece este important pentru noi să marcăm anumite praguri prin care le arătăm colegilor aprecierea. Astfel, la 5, 10, 15 și respectiv 20 de ani de activitate în Carrefour, colegilor noștri le oferim aceasta dovadă de apreciere. Totodată, oferim primă pentru evenimente majore din viața colegilor noștri, precum căsătoria sau nașterea unui copil.

Capital: Care este profilul angajatului pe care compania dvs. îl caută?

Alina Gamauf: Ne uităm la cerințele specifice, însă la acestea se adaugă și o serie de caracteristici care sunt importante pentru orice coleg care face parte sau urmează să facă parte din echipa noastră. În primul rând, diversitatea și incluziunea sunt o linie prioritară în activitatea de recrutare din cadrul Carrefour și apreciem angajații care au valori comune cu ale noastre. Totodată, egalitatea de șanse și toleranța sunt lucruri la care ne uităm și pe care punem accent în procesul de recrutare. Dincolo de diversitate, Carrefour susține integrarea persoanelor vulnerabile în companie și toate eforturile noastre în această direcție au fost recunoscute și prin obținerea certificării GEEIS (Gender Equality European & International Standard). Dacă ne referim la partea de pregătire a angajaților, ne îndreptăm atenția spre dorința acestora de învățare, deschiderea la schimbare, cât și la a lua parte la programele noastre de dezvoltare.

Capital: Care sunt cele mai mari dificultăți atunci când recrutați personal?

Alina Gamauf: La fel ca în orice industrie, există perioade în care procesul de recrutare este o provocare, însă datorită colegilor responsabili de acest proces căutăm și găsim soluții care să ne ajute în desfășurarea activității într-un mod eficient. Și în acest caz, adaptarea este cheia spre a depăși dificultățile și de aceea, suntem atenți la nevoile candidaților și luăm decizii în baza așteptărilor lor, în așa fel încât orice viitor membru din Lumea Carrefour să se simtă apreciat.

În fața unei astfel de provocări ne-am regăsit în timpul pandemiei, când contextul în care ne aflam cu toții nu ne-a mai permis, spre exemplu, participarea la târgurile de job-uri, un mediu important care facilita legătura cu potențialii angajați. Am reușit să ne adaptăm rapid, însă, acestor schimbări, care au contribuit pozitiv la educarea atât a noastră, ca angajator, cât și a candidaților.

Capital: Care au fost cele mai importante provocări din ultimul an pentru compania dvs.?

Alina Gamauf: Văd fiecare provocare ca pe o oportunitate care ne determină să devenim mai buni și mă bucur să pot afirma faptul că aceeași percepție este împărtășită de către echipele de profesioniști din cadrul Carrefour, pregătiți să găsească cele mai potrivite soluții pentru a asigura experiențe cât mai plăcute la cumpărături clienților noștri.

Aceasta este una dintre principalele misiuni pe care ne asumăm să o respectăm, iar Carrefour 555 este mentalitatea pe care ne-am format-o și la care contribuim cu toții, indiferent de rolul pe care îl avem în companie, pentru a construi o cultură în care clientul este pe primul loc. Vocea clienților noștri contează în egală măsură precum cea a colegilor, fără de care nu am putea construi aceasta mentalitate. De aceea, pasiunea și eforturile lor pentru a face constant față provocărilor sunt răsplătite în Lumea Carrefour, iar aici pot aminti Gala 555, un eveniment anual prin care îi premiem pe acei colegi care investesc continuu în dezvoltarea lor.

Grija pentru comunitate a fost și anul acesta o prioritate pentru noi, aceasta reprezentând o altă misiune pe care ne-am asumat să o respectăm, indiferent de factorii externi. Carrefour s-a numărat printre primele companii care au demarat acțiuni concrete de sprijin umanitar pentru ucraineni, de la sprijin sub formă de alimente, la a pune la dispoziție acestora roluri disponibile în cadrul companiei. Ne putem bucura de rezultatele proiectelor noastre din ultimul an, precum dezvoltarea Academiei Carrefour, un program prin care ne propunem să îmbunătățim calitatea vieții copiilor și tinerilor cu dizabilități. Un alt proiect pe care sunt încântată că l-am lansat anul acesta este Livada Educațională, care constă în crearea unui spațiu dedicat orelor de studiu în aer liber pentru preșcolari, elevi și studenți. Uitându-mă la aceste realizări, mă bucur să văd cum, în Carrefour, au prins contur proiecte atât de frumoase pentru oameni și cum am reușit să continuăm să facem bine împreună.

Capital: Ce programe aveți pentru a preîntâmpina plecarea oamenilor din companie?

Alina Gamauf: Pe lângă pachetele de beneficii adaptate nevoilor colegilor, punem preț pe dezvoltarea lor continuă și încurajăm performanța în rândul tuturor. Continuăm să alocăm resurse pentru a construi un mediu de lucru divers, incluziv, cu oportunități egale de dezvoltare, într-un context în care piața muncii este într-o continuă schimbare, într-o industrie în care competiția este una crescută chiar și atunci când vine vorba despre atragerea talentelor în echipă.

Pentru că ne dorim să fim un angajator care se diferențiază în piața muncii, precum și să devenim lideri la nivel global în Digital Retail, anul acesta am lansat un nou proiect, Digital Retail Academy, pentru dezvoltarea competențelor digitale ale tuturor colegilor, indiferent că își desfășoară activitatea în magazine sau sediu. În susținerea obiectivului nostru strategic de a deveni o companie digitală am dezvoltat un parteneriat alături de Meta, prin intermediul căruia facem un nou pas important în ceea ce privește strategia de comunicare internă. Odată cu implementarea platformei Workplace la nivel global, un instrument de comunicare la care toți angajații Carrefour vor avea acces începând cu acest an, vom facilita comunicarea între angajați, vom putea promova proiectele interne și vom întări legăturile dintre echipe. Suntem un puternic susținător al inovației și suntem mereu flexibili și deschiși către a experimenta și a găsi cele mai potrivite soluții care să răspundă provocărilor și nevoilor actuale.

Angajații, față în față cu CEO-ul

Totodată, credem în puterea feedback-ului continuu, îl încurajăm și de aceea, anul acesta am demarat două noi proiecte, Meet the CEO și HR Talks, prin intermediul cărora ne-am propus să aflăm direct de la colegi care sunt lucrurile care îi fac să se simtă parte din Lumea Carrefour, precum și ce putem îmbunătăți, în așa fel încât să devenim mai buni, împreună. De asemenea, începând din 2020, organizăm anual Gala 555, un eveniment dedicat angajaților noștri în cadrul căruia sărbătorim rezultatele, eforturile și implicarea fiecăruia și premiem colegii care investesc continuu în propria dezvoltare prin ore de învățare.

Ne dorim să fim alături de colegi în parcursul lor profesional și am dezvoltat planuri individuale de dezvoltare și de centralizare a feedback-urilor, pentru a înțelege potențialul pe care îl are fiecare coleg. Mai mult de atât, oferim tuturor posibilitatea de a accesa programe de dezvoltare coordonare de Grup, care vin la pachet cu instrumente utile prin care extindem nivelul de cunoștințe și capacități, oferindu-le colegilor mai multe șanse de avansare.

Capital: Cum credeți că vor fi afectate operațiunile companiei dvs. având în vedere modificările fiscale în ceea ce privește angajații?

Alina Gamauf: Ne place să afirmăm faptul că Lumea Carrefour e mai mult. Este despre oameni. Tocmai de aceea, indiferent de modificările fiscale care au loc, bunăstarea tuturor angajaților noștri este prioritară, la fel și respectarea contextului legislativ. Așadar, am definit la nivel național un plan de creșteri salariale și ne luăm angajamentul de a ne adapta în continuare schimbărilor și de a fi flexibili, fără a exista o deteriorare în ceea ce privește remunerația și recompensarea performanțelor colegilor.

Capital: Care credeți că vor fi cele mai mari provocări în următorul an (sfârșit de 2022, 2023) pentru departamentul de resurse umane?

Alina Gamauf: Pentru perioada următoare, ne propunem să tratăm cu aceeași responsabilitate nevoile colegilor și să aducem în întâmpinarea acestora instrumente clare, ușor de utilizat și digitale. În acest context, integrarea acestor instrumente în modul lor de lucru va continua să fie o prioritate pentru noi. Totodată, ne vom uita cu atenție la a identifica cel mai bun mod de a comunica beneficiile aduse de inovație în simplificarea activității de zi cu zi. Pe lângă aceste provocări pe care le anticipăm, am încredere în pregătirea tuturor celor peste 16.000 de colegi și în faptul că, indiferent de situațiile care vor apărea, vom reuși să ne remarcăm, în continuare, în calitate de angajator.