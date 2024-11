Compania a fost nominalizată la categoria „Echipamente și Servicii Medicale. Aceasta a primit un „Premiu pentru furnizarea de echipamente medicale folosite în peste 1 milion de tratamente zilnice la nivel mondial”. Pentru a ridica premiul pe scenă s-a urcat directorul general BTL România, Alexandru Nicolae.

„Bună seara. Este o onoare deosebită pentru mine să fiu în această seară aici și să ridic premiul pentru companie noastră, BTL România. Frumoasa noastră poveste a plecat din Cehia de la un parter micuț de bloc acum 32 de ani. Astăzi, suntem prezenți în mai bine de 88 filiale directe. Avem 3.700 de angajați, 500 de inginerie care lucrează în dezvoltare, cercetare, de care suntem foarte mândri.

Avem peste 500.000 de echipamente livrate și instalate la nivel mondial dintre care 30.000 sunt în România. Pentru o perspectivă mai clară, am făcut o socoteală. Am avea nevoie de 160 de zile cu un program de lucru de 8 ore, nu mai mult, și am putea trata întreaga populație a României. Asta ca să vă dați seama de nivelul echipamentelor livrate. Mulțumim pentru acest premiu. Mulțumim Capital.

Acest premiu reprezintă atât realizările pe care le-am avut până acum, dar și angajamentul nostru de a rămâne un partener de încredere în domeniul medical care va continua să aducă tehnologii noi pe piața românească”, a transmis Alexandru Nicolae.