Alexandru Cumpănașu a dezvăluit, pe Facebook, că în fișa de eveniment oficială a poliției, în data de 25, Alexandra este înregistrată ca ”plecare voluntară de la domiciliu”. Asta în condițiile în care tatăl fetei a reclamat cu o zi în urmă dispariția fetei.

”DOVADA complicitatii conducerii IPJ OLT in situatia rapirii si posibilei omorari a Alexandrei(Eu sper ca traieste): FISA DE EVENIMENTE OFICIALA A MAI PT ZILELE DE 24, 25, 26 Iulie!!. Desi tatal lui Alex merge pe 24 la politia Dobrosloveni sa reclame disparitia este trimis acasa iar conform Fisei de Evenimente Oficiala a MAI pt acele zile pe data de 25 IPJ Olt raporteaza la 18:18 catre MAI ca Alexandra figureaza ca PLECARA VOLUNTARA dupa ce aceasta sunase deja la 112 si vorbise deja cu 2 politisti din Caracal pe telefoanele personale. Rapirea Alexandrei este raportata de seful IPJ OLT – ALEXE abia la ora 10:53 a doua zi cand MONSTRUL se afla deja arestat de 5 h si Centrul Operativ de la nivelul MAI nu mai puteau face nimic pt Alexandra!. Nu ma las pana cand criminalii astia nu vor face puscarie sau pana nu spun tot adevarul din spatele Animalului!”, scrie Cumpănașu.

El a revenit pe pagina sa de socializare și a făcut un anunț care provoacă cutremur.

„#112vreau să trăiesc. Dragi prieteni, maine la ora 1200 ma voi prezenta din nou la Parchetul General pt a depune acum IN SCRIS tot ceea ce le-am transmis deja de zile bune anchetatorilor. Inteleg ca nu este relevanta informatia in timp rapid ci neaparat sa avem hartie. Daca intra unii peste dvs noaptea va rog sa aveti grija sa aveti hartie si un pix si sa asteptati pana cand se trezesc procurorii. Maine voi depune IN SCRIS multe detalii si piste transmise deja cu nume, persoane, documente menite sa ajute parchetul pt a afla adevarul!!!. ADEVARUL si VINOVATII trebuiesc aflati! Voi continua batalia pt adevar.

