Alex Pieptea este din Constanța și a absolvit Facultatea de Construcții. Deși studiile sale l-ar fi dus pe altă traiectorie a vieții, el a ales cu totul altceva. Alex a vorbit în exclusivitate despre cum a început povestea sa și cum a ajuns să ocupe funcția de președinte al Erasmus Student Network România.

„Povestea mea în Erasmus Student Network (ESN) a început în 2016, surprinzător, în Portugalia, în timpul mobilității mele de studiu. Am ajuns acolo ca mulți alți studenți pentru prima oară într-o țară străină, necunoscând limba, obiceiurile sau alte persoane, cu vreo două săptămâni înainte de începerea școlii, adică destul de devreme ținând cont că în micuțul orășel Vila Real studenții sunt cei animă locul.

Cu excepția a două-trei persoane, singurul meu contact cu “localnicii” erau cei din ESN UTAD, secțiunea locală din Vila Real, cu care am ajuns să îmi petrec majoritatea timpului. Odată cu apropierea începutului de semestru și ei au devenit din ce în ce mai ocupați, iar eu am început să îî ajut cu diverse treburi. Ușor, ușor am ajuns să cunsoc mai în detaliu activitatea ESN și programul Erasmus+, iar la finalul anului de studiu am considerat că știu destul încât să mă duc acasă și să continui activitatea aici. Ajuns în România am descoperit că și în Constanța, orașul unde studiam, există o secțiune ESN”, a povestit Alex Pieptea.

„Am simțit că pot face mai mult”

Pentru Alex nu a fost suficient doar să se alăture echipei, acesta a simțit că poate face mai mult și astfel a candidat pentru un post în Consiliul Director Local.

„M-am decis să mă alătur acelei minunate echipe, de la care am învățat și mai mult. Dar pentru mine tot nu era suficient. Am simțit că pot face mai mult, așa că în primăvara lui 2018 am candidat pentru un post în Consiliul Director Local, obținând titlul de vicepreședinte. Împreună cu colegii mei am reușit să creștem numărul de voluntari locali, numărul de activități organizate (pentru trei am fost și premiați de la nivel național) dar și vizibilitatea. În același timp cu funcția deținută la nivel local, am ocupat și funcția de Internal Affairs Manager (Assistant Vice-president) la nivel național. Această poziție a fost de fapt factorul determinant care m-a făcut să aplic pentru Președinte Național. Oamenii din Consiliul Director Național de la acea vreme m-au deschis ochii și mintea la adevărata forță care este ESN, atât la nivel de țară dar și internațional. Astfel, în Martie 2019 am fost ales președinte național, în ciuda celor doi contracandidați pe care i-am avut. Și deși mai am aproximativ 4 luni din actualul mandat, sunt hotărât să mai candidez pentru încă un an”, a mai spus președintele Erasmus Student Network România.

Ce schimbări a adus programului Erasmus

Alex a vorbit și despre schimbările care s-au produs de când acesta a ajuns la președinția Erasmus Student Network România.

„Lucrăm pe șase direcții de dezvoltare: Cultură, Educaṭie şi Tineret, Mediu Înconjurător şi Sustenabilitate, Sănătate şi Bunăstare, Aptitudini şi Capacitate de Angajare, respectiv Incluziune Socială. Pe toate încercăm să creionăm proiecte care aduc beneficii atât populației locale dar și studenților internaționali care studiază în Romania.

Împreună cu echipa mea consider că am îmbunătățit mult vizibilitatea la nivel național și internațioanl a ESN Romania. Plusul pe care noi l-am adus a fost profesionalismul și transparența care deseori lipsesc în ONG-uri studențești. Am încurajat extinderea rețelei naționale (momentan avem două secțiuni candidate în Suceava și Oradea, pe lângă cele 13 deja existente) și am îmbunătățit cooperările cu Birourile de Relații Internaționale din Universități.

Susținem participarea voluntarilor noștrii la cât mai multe proiecte internaționale, și am început să organizăm și training-uri la nivel national pentru dezvoltarea lor, atât în cadrul ESN dar și personal”, a povestit Alex.

Mai mult decât un job full-time

Deși activitatea pe care Alex Pieptea o desfășoară este practic voluntariat, se pare că Erasmus Student Network România ocupă mai mult timp decât un job full-time. Se pare însă că acest lucru se compensează prin avantajele pe care programul le oferă.

„Activitatea noastră este una voluntară, dar ocupă la fel de mult timp ca un job full-time. Poate chiar mai mult. Nu puține au fost zilele, sau mai bine zis nopțile, când am adormit pe canapeaua de la sediul din Constanța, sau când m-a prins 3-4 dimineața scriind rapoarte sau mail-uri. Pe săptămână avem 3-4 ședințe pe Skype, depinzând de perioadă și mai sunt deplasările, în țară sau afară.

Ca idee, din penultima săptămână din Octombrie și până la Crăciun nu am fost în nici un weekend acasă. Evenimentele durează 3-4 zile, și dacă mai pui o zi pentru a ajunge acolo, realizezi că pleci miercuri, vii dumincă și miercuri pleci iar. Dar de când sunt în ESN am ajuns în 13 țări din Europa, iar pe CFR am card de fidelitate. Însă iubesc ce fac și asta mă ține în priză. Ajută și faptul că am un job remote pe care pot să îl fac cam de oriunde am acces la internet”, a povestit el.

I-a plăcut să fie voluntar

Se pare că pentru președintele Erasmus Student Network România, voluntariatul nu este ceva străin. Acesta a stat la baza deciziei de a practica și de a rămâne în locul unde se află acum.

„Mereu am fost atras de voluntariat. La 15 ani am intrat în Crucea Roșie, dar am activat în mai multe ONG-uri. Însă în ESN am descoperit suma tuturor valorilor sau idealurilor mele: unitate, multiculturalitate, egalitate, prietenie, respect și incluziune. Simt că aici e locul meu și că această comunitate, Generația Erasmus, e familia mea. O familie cu aproximativ 15.000 de membrii la nivel international care au impact asupra a 350.000 de studenți internaționali și a nenumărate comunități locale.

De la studenții care vin în România și îți spun cât a însemnat pentru ei ajutorul tău la voluntarii care îmi mulțumesc după Adunările Generale pentru lucrurile noi pe care le învață, îmi e greu să spun care este “combustibilul” care mă face să continui.

E foarte greu de transpus în cuvinte sentimentele pe care le am pentru ESN, dar cred că odată ce descoperi ceva ce îți palce cu adevărat e dificil să te lași”, a povestit Alex.

Problema cea mai mare ESN România

Alex a vorbit și despre avantajele și dezavantajele pe care programul Erasmus Student Network România le are. Se pare că cea mai importantă problemă în opinia sa este „lipsa resursei umane”.

„Cred că o problemă cu care ESN Romania se confruntă des este lipsa resursei umane. Cam toate secțiunile au un deficit de voluntari. Chiar și la nivel national avem poziții neocupate în diverse structuri. E păcat că există ESN în fiecare centru universitar mare, dar mulți dintre studenții locali nu sunt interesați de activități voluntare. Lipsa oamenilor ne constrânge activitățile, ceea ce înseamnă că nu funcționăm la potential maxim. Un voluntar ESN România din orice secțiune face treaba a cinci din alte țări. O altă bulină neagră ar fi că partenerii economici nu ne bat des la poartă, sau nu deschid când batem noi

ESN România are și avantaje. Pe lângă sprijinul pe care noi îl oferim voluntarilor, studenților și comunității locale, a fi aproape de ESN înseamnă să cunoști oameni deschiși la minte și cu sufletul mare. În ESN Romania nu există discriminare și toti se simt mereu într-un mediu sigur. Deși există o ierarhie, nici un voluntar nu este mai presus decât altul și orice idee sau părere este ascultată de toți. Și faptul că nu avem suficinți oameni are avantaje…studenții se simt mult mai aproape de voluntari și voluntarii sunt mai deschiși să vorbească și să se cunoască între ei. De asemenea proiectele pe care le durăm au fost mereu calitative, unele fiind chiar premiate la nivel international”, spune Alex.

„România chiar este o țară care are ceva din toate”

Președintele Erasmus Student Network România încurajează toți studenții străini să vină la studii în România. În opinia sa, „România chiar este o țară care are ceva din toate dar mai ales mulți oameni frumoși”.

„Cred că cele mai bune recomandări vin deja din partea colegilor lor din generații anterioare. Mereu există un student nou care vine și te “recunoaște” deși nu ați vorbit sau v-ați cunoscut niciodată, dar a auzit povești cu sau despre tine. Sincer nu cred că am avut vreun student internațional care să plece cu un gust amar de la noi.

Le-aș spune studenților că România chiar este o țară care are ceva din toate dar mai ales mulți oameni frumoși. Să nu se teamă, că pentru mulți Europa de Est e un tărâm necunoscut și să nu bage în seamă stereotipurile. Să facă repede rost de legitimațiile de student și să călătorească cât mai mult”, a mai povestit Alex Pieptea.

Erasmus este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport.

