Serviciul de presă de la Kremlin informează că Vladimir Putin a intrat în carantină după ce mai multe persoane din anturajul său au fost infectate cu noul coronavirus.

„Vladimir Putin a spus că deoarece mai mulți membri ai anturajului său s-au infectat cu Covid-19, ll trebuie să respecte regimul autoizolării pentru o anumită perioadă de timp.”, a declarat marți serviciul de presă de la Kremlin, potrivit Interfax.

Totodată, sursa citată a mai precizat că liderul rus nu va mai putea participa la sesiunea Consiliului de Securitate Colectivă CSTO din această săptămână și nici la celelalte întâlniri programate.

„Având în vedere acest lucru, președintele rus va participa la sesiunea Consiliului de Securitate Colectivă CSTO programată pentru această săptămână la Dușhanbe, la o reuniune a Consiliului șefilor de stat ai Organizației de Cooperare din Shanghai și la o reuniune comună a șefilor statele membre CSTO și SCO prin videoconferință.”, a a mai precizat serviciul de presă.

Cu ce ser s-a vaccinat Vladimir Putin

Amintim faptul că în urmă cu doar câteva zile, Vladimir Putin declara că mai multe persoane din anturajul său au fost infectate cu noul coronavirus, menționând că medicii fac eforturi uriașe pentru a pune capăt pandemiei.

„Din păcate, medicii noștri studiază acolo, chiar și în anturajul meu, apar probleme provocate de acest COVID. Trebuie să ne dăm seama ce se întâmplă cu adevărat acolo.”, a spus președintele spus, menționând că foarte mulți ruși se îmbolnăvesc.

În ceea ce privește vaccinul pe care Vladimir Putin la primit, liderul rus s-a vaccinat în luna aprilie, fără a preciza însă ce ser a ales. El a refuzat să spună cu care dintre cele trei vaccinuri dezvoltate în Rusia a fost imunizat, dar a menționat că nu a avut nicio reacție adversă.

„Ei bine, am făcut această vaccinare și am ieșit aproape imediat pe hol, cu 10 minute înainte să plec, am primit vaccinul. După cum puteți vedea, totul este în regulă, fără efecte secundare, fenomene. Nici nu simt că am făcut acest vaccin, totul este în regulă”, declara Putin la postul de televiziune „Rusia-24”.