Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat la România TV că actuala conducere a ţării vor alegeri anticipate înainte de 1 septembrie pentru a nu se aplica legea pensiilor.

El a susținut că alegerile anticipate au legptura cu data de 1 septembrie, dată care are legătură cu legea pensiilor.

„Cred că trebuie să se încheie luna de miere a Guvernului Orban. Şi-au trecut bugetul. Au majoritate aşa cum şi-au format-o, însă trebuie să se ia rapid măsuri în educaţie, sănătate, siguranţa pe drumurile publice. Trebuie să înceteze luna de miere. Au toată puterea. Cine te mai opreşte acum”, a întrebat retoric Ponta.

„Am fost indignat pe subiectul de azi cu tânărul ars. A plecat Guvernul Ponta, a venit Voiculescu şi Cioloş şi au avut un ars pe care l-au mutat în Bulgaria şi a murit”, a punctat fostul ministru.

Mai mult, acesta a avansat și teoria care îi îngrozește pe toți pensionarii. Este vorba de legea pensiilor. Fostul premier este de părere că anticipatele se leagă de 1 septembrie. „De ce vor să facă anticipatele înainte de 1 septembrie? Pentru a nu se aplica legea pensiilor”.

Nu mai sunt bani de pensii?

De altfel, Ponta a mai declarat și în alte rânduri că Guvernul răspândește numai miniciuni și de fapt nu mai are bani pentru plata pensiilor și a salariilor. El consideră că „PNL face la fel ca PSD”. Declarația a fost făcută la sfârșitul anului trecut.

„Nu au mai pus pensiile speciale pe ordinea de zi la Parlament. Subiecte din astea să vorbească lumea despre ele și nu se întâmplă nimic. (…) Dacă am reuși să avem o opoziție, că noi ați văzut că am rămas mai mici, ar trebui măcar să cerem PNL să ne spună ce face cu banii, ce desființează. E ca și cum îi spui omului să se urce pe masa de operație și nu îi spui ce îi faci, dar îi ceri banii înainte. (…) Pe de o parte se răzbună niște lucruri care s-au făcut în Parlament. A venit domnul Sighiartău și a spus să se mărească alocațiile, eu am fost pentru să se mărească.

Acum vine PSD și cere același lucru și PNL zice că atacă la CCR. Ei plătesc niște promisiuni ale lor pe care nu mai vor să le țină. (…) Ei spun că au bani, dar au introdus interdicția de a cumula pensia cu salariul. Impresia mea este că ei nu vor spune adevărul până la alegeri și după le vor tăia. Nu au cum să aibă bani pentru toate”, a declarat Ponta la România TV.

PSD iese la atac

Guvernul Orban nu a fost atacat doar de Victor Ponta. Marcel Ciolacu a anunţat că PSD va depune o moțiune de cenzură în următoarea sesiune parlamentară împotriva Guvernului PNL. Președintele interimar al PSD a invocat conflictul juridic dintre Parlament și Executiv. În opinia sa, premierul Ludovic Orban ar trebui să își dea demisia.

“Atât eu, ca preşedinte al Camerei, cât şi domnul Meleşcanu, preşedintele Senatului, am făcut o sesizare de conflict juridic constituţional la Cameră privind asumarea bugetului de stat de către Guvernul Orban. Mi se pare total de bun simţ ca în cazul în care CCR o să ne dea dreptate nouă, că s-a declanşat un conflict juridic, orice guvern şi orice prim-ministru de bun simţ trebuie să îşi dea demisia. În momentul în care încalci cea mai importantă lege a ţării trebuie să îţi dai demisia fără doar şi poate”, a declarat Ciolacu.

