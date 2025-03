O familie din Cluj-Napoca a avut parte de un adevărat șoc când a primit factura pentru electricitate. Aceștia au fost nevoiți să achite o sumă uriașă de 18.905 lei, o valoare extrem de mare pentru orice gospodărie.

Situația nu este una singulară, iar astfel de facturi exagerate au început să devină o problemă tot mai frecventă pentru locuitorii din Cluj-Napoca, iar multe dintre acestea se datorează erorilor de calcul în facturile emise de furnizorul de electricitate.

În acest an, facturile au ajuns cu întârziere, din cauza necesității recalculării celor emise anul trecut. Chiar dacă recalcularea a fost menită să corecteze eventualele erori, mulți clujeni s-au trezit cu facturi mult mai mari decât în mod normal, fapt ce a generat panică.

Sumele exorbitante au fost suficiente pentru a crea confuzie și îngrijorare, iar soluțiile nu au fost întotdeauna clare pentru consumatori, scrie Gândul.ro.

Un astfel de exemplu este familia care a primit factura de 18.905 lei, o sumă pe care nu și-o explicau. Chiar și în fața unei astfel de situații extreme, autoritățile recomandă cetățenilor care se confruntă cu facturi mari să ia măsuri rapide pentru a rezolva problema.

Pentru a rezolva astfel de erori de facturare, experții recomandă ca persoanele afectate să facă sesizări oficiale către firma emitentă, Electrica. Solicitarea trebuie trimisă prin email și trebuie să conțină facturile, o fotografie a contorului și dovezi ale consumului real de energie electrică. Aceste măsuri sunt esențiale pentru a demonstra că sumele facturate nu reflectă consumul real.

Un clujean care a trecut printr-o astfel de experiență a explicat cum a reușit să obțină o corectare a facturii.

„Puteți face un email de plângere la electrica , unde atașați poza (PDF sau ce format a fi, a facturii ) plus poza de pe contor, și o poza cu ultimele facturi plătite. Nouă parcă din 2400 (sau 2200 lei ) au recalculat, am rămas la 1600 lei parcă. Am trimis poza cu toate și au ajuns că am ajuns că avem de platit cam 1200 lei”, a povestit un clujean, scrie Știri de Cluj.