Alertă meteo de la ANM. Se strică din nou vremea. Zeci de județe vor sta sub amenințare de Cod galben. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis joi dimineaţa mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă densă şi gheţuş. Ele sunt valabile în orele următoare în 16 de judeţe.

Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, în localităţi din judeţele Bacău, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi şi Vaslui se va semnala local ceaţă. Acest fenomen va determina scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. În plus, se va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.

De asemenea, până la ora 9:00, ceaţa va persista şi în judeţele Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov, Alba, Mureş, Harghita, Cluj, Caraş-Severin şi Timiş.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

Pentru următoarele 4 săptămâni temperaturile vor fi normale pentru luna martie. Se vor simți însă temperaturi mai coborâte în sud-est și la munte. Precipitațiile vor fi deficitare în aproape toate regiunile, dar mai ales în zona de vest a țării.

În ultima săptămână din februarie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Se va face resimțită o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane. Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-vestice.

Cum va fi vremea de 1 și 8 martie

Între 1 și 8 martie, temperaturile medii ale aerului vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă. Vor fi local ușor mai coborâte în sud- est și la munte. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane din jumătatea vestică a țării.

În următoarea săptămână, temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Urmează apoi săptămâna 15-22 martie. Meteorologii susțin că valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână. Va exista posibilitatea unui ușor excedent local în regiunile nordice.