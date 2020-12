Este din nou atenţionare de ceaţă în mai multe zone din ţară. Marţi dimineaţa, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă şi vizibilitate redusă în şapte judeţe din zona Munteniei.

Meteorologii ANM transmit că, până la ora 9:00, ceaţa va persista în localităţi din judeţele Argeş, Buzău, Prahova şi Dâmboviţa (zona joasă), fenomen care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.

În plus, tot marţi dimineaţa, până la ora 10:00, în zona joasă din judeţele Gorj şi Vâlcea şi în mai multe localităţi din Dolj se va semnala ceaţă, fenomen care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri. În aceste zone va cădea şi burniţa.

Ulterior, a mai fost emisă şi o avertizare Cod galben de ceaţă, valabilă în mai multe zone din judeţele Argeş şi Dâmboviţa, valabilă până la ora 11:00. În aceste zone vizibilitatea va scădea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Ce localităţi sunt vizate, mai exact, de Codul galben de ceaţă?

Județul Argeş: Pitești, Mioveni, Costești, Ștefănești, Călinești, Topoloveni, Bascov, Poiana Lacului, Buzoești, Băiculești, Leordeni, Bârla, Coșești, Bogați, Stâlpeni, Slobozia, Vedea, Bradu, Bălilești, Ungheni, Mălureni, Țițești, Mărăcineni, Stolnici, Merișani, Moșoaia, Lunca Corbului, Priboieni, Suseni, Albota, Budeasa, Dârmănești, Căteasca, Rătești, Micești, Recea, Rociu, Căldăraru, Cocu, Miroși, Uda, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Vulturești, Băbana, Oarja, Ștefan cel Mare, Davidești, Cuca, Cotmeana, Morărești, Săpata, Beleți-Negrești, Drăganu, Teiu, Dobrești, Ciomăgești, Râca, Boțești;

Județul Buzău: Vernești, Merei, Smeeni, Tisău, Glodeanu-Siliștea, Costești, Glodeanu Sărat, Pietroasele, Gherăseni, Breaza, Săhăteni, Ulmeni, Stâlpu, Brădeanu, Movila Banului, Scutelnici, Amaru, Mihăilești, Năeni, Florica;

Județul Prahova: Ploiesti, Băicoi, Mizil, Brazi, Urlați, Boldești-Scăeni, Filipeștii de Pădure, Valea Călugărească, Bucov, Plopeni, Bărcănești, Puchenii Mari, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Florești, Blejoi, Ciorani, Vărbilău, Măgureni, Poienarii Burchii, Scorțeni, Gura Vitioarei, Albești-Paleologu, Colceag, Bănești, Berceni, Șirna, Gorgota, Poiana Câmpina, Râfov, Sângeru, Drăgănești, Iordăcheanu, Păulești, Lipănești, Podenii Noi, Măgurele, Tomșani, Ceptura, Dumbrava, Baba Ana, Vâlcănești, Mănești, Fulga, Cocorăștii Mislii, Dumbrăvești, Bălțești, Gornet, Cocorăștii Colț, Șoimari, Gornet-Cricov, Provița de Jos, Tinosu, Gura Vadului, Apostolache, Păcureți, Plopu, Boldești-Gradiștea, Chiojdeanca, Gherghița, Vadu Săpat, Lapoș, Călugăreni, Tătaru, Jugureni, Olari, Fântânele;

Județul Dâmboviţa: zona joasă;

Județul Gorj: zona joasă;

Județul Vâlcea: zona joasă;

Județul Dolj: Craiova, Filiași, Podari, Leu, Argetoaia, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Braloștița, Pielești, Breasta, Vârvoru de Jos, Goiești, Teasc, Coșoveni, Orodel, Carpen, Malu Mare, Robănești, Murgași, Teslui, Țuglui, Coțofenii din Dos, Drăgotești, Cernătești, Scăești, Vela, Sopot, Almăj, Terpezița, Grecești, Bulzești, Brabova, Fărcaș, Mischii, Predești, Sălcuța, Ghindeni, Ghercești, Coțofenii din Față, Cârcea, Pleșoi, Verbița, Seaca de Pădure, Tălpaș, Secu, Gogoșu, Botoșești-Paia.