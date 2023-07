Alertă maximă în Europa! Au anunțat ce se va întâmpla: Nu mi-aș fi imaginat vreodată

Sursă: Dreamstime

Mai mult de o treime din continentul european se află în prezent sub avertizare de secetă, potrivit Observatorului European al Secetei, iar 10% din acesta se confruntă cu secetă severă. Această situație persistă sub diferite forme încă din 2018 și s-a estimat că pierderile totale de apă în Europa sunt de aproximativ 84 de miliarde de tone pe an.