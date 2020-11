„Astăzi am fost diagnosticat cu COVID-19. Nu mă aşteptam ca rezultatul testului să fie pozitiv pentru că mi-am luat toate măsurile de protecţie: am purtat mască, m-am spălat şi dezinfectat constant pe mâini. Din fericire, nu am o formă gravă a bolii. Ţin să le mulţumesc, şi aici, medicilor care m-au examinat şi mi-au prescris tratamentul adecvat.

M-am izolat şi respect întocmai indicaţiile medicale. În plan politic, la fel ca milioane de români, şi eu am fost surprins de vehemenţa cu care Orban şi Iohannis au susţinut, şi astăzi, în conferinţele lor de presă, necesitatea organizării alegerilor parlamentare în 6 decembrie.

În condiţiile în care România a înregistrat, astăzi, peste 7.000 de noi infectări. Derularea campaniei electorale şi a scrutinului pune în pericol sănătatea şi viaţa a sute de mii de români”, a scris Bogdan Trif pe pagina sa de Facebook.

Bogdan Trif candidează la alegerile parlamentare în fruntea listei pentru Camera Deputaţilor la Sibiu.

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat și el că are coronavirus

Luni, ministrul Economiei, Virgil Popescu, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care aduce la cunoștință că a fost testat pozitiv pentru coronavirus după ce, cu o zi în urmă, a acuzat stări de febră.

Weekend-ul trecut, ministrul Economiei a trebuit să plece în Israel iar înainte de plecare a făcut un test pentru coronavirus care a ieșit negativ.

Duminică seara, ministrul a avut simptome de febră, motiv pentru care luni a făcut un nou test pentru coronavirus care a ieșit pozitiv. Acesta subliniază că nu a avut simptome grave și că familia sa este în regulă.

Mai mult decât atât, acesta a subliniat că masca de protecție este utilă dar chiar și cu respectarea regulilor, virusul ”nu iartă”.

”Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID – 19. Am urmat protocolul și sunt încrezător că va fi bine. Sâmbătă am fost testat pentru plecarea în Israel. Testul a fost negativ. Duminică noaptea am avut simptome de gripă. Astăzi am făcut un nou test, care a ieșit pozitiv.

Nu am simptome grave. Cei apropiați sunt în regulă.

Aveți grijă mare de fiecare dintre voi. Masca vă poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu iartă. Sunt încrezător că voi trece și peste această perioadă. Că este multă treabă de făcut.”, a notat acesta în urmă cu puțin timp pe pagina sa de Facebook.