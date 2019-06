Florin Cîţu, liderul senatorilor PNL, a reacţionat duminică seara pe pagina de Facebook după scandalul declanşat în spaţiul public de declaraţiile şefului său de partid, Ludovic Orban, potrivit cărora IT-iştii nu ar trebui să fie scutiţi de plata impozitului pe venit. Ce le transmite liberalul celor din coaliţia de guvernare. Prezentăm mai jos mesajul integral postat de Cîţu:

„Ce tupeu pe comunistii astia de la PSD si ALDE!

Sa clarificam cateva lucruri.

PSD-istii si ALDE-istii care au distrus economia cu taxarea tuturor sectoarelor prin OUG 114, supraacciza la combustibil, suprataxarea contractelor parttime, inflatie galopanta, dobanzi la cer, interventii directe in economie, nationalizarea de facto a sistemului privat de pensii si multe multe altele (le gasiti in postarea de ieri https://www.facebook.com/florin.citu/posts/10216996328398680) NU auniciun drept sa vina acum sa comenteze.

ANIS stie foarte bine cat m-am luptat in comisia de buget finante atunci cand s-au transferat contributiile ca salariile din IT sa fie cat mai putin afectate. Atunci si PSD-istii si ALDE-istii sustineau eliminarea deductibilitatii. Au eliminata-o si dupa aceea au corectat -o printr-o alta ordonanta. Dar ANIS avea un partener de discutie in mine si in colegii mei. Si va avea mereu.

Asa ca voi, cei care ati asasinat aceasta economie,comunistilor, nu aveti dreptul sa vorbiti acum.

In masurile pe care le-am prezentat ieri am spus clar ca REDUCEM povara fiscala pentru forta de munca in Romania. PENTRU TOTI si nu doar pentru o categorie.

DAR in acelasi timp trebuie sa ne hotaram. Vrem sa avem doua tipuri de cetateni in Romania?

Unii care beneficiaza de pensii speciale si altii nu?

Unii care beneficiaza de subventii si altii nu?

Unii sa fie lasati sa exporte si altii nu, in functie de cum vor unii politicienii si ce interes au ei?

Unii sa fie lasati sa importe si altii nu, in funcie de cum vor unii politicieni si ce interese au ei?

Unii care beneficiaza de deductibilitati si altii nu? (unii care circula gratuit cu trenul si altii nu? )

In ceea ce priveste propunerile PNL nu vor duce la scaderea veniturilor. Niciodata. Va garantez!

Din contra. Chiar si in cazul in care toti platim aceleasi impozite si contributii, ele urmeaza sa fie MAI MICI.

Acesta este contextul in care discutam- taxe mai mici si mai putine pentru TOTI romanii. TOTI platim aceleasi taxe si contributii dar MAI MICI ca acum.

De doi ani si jumatate ma cert cu PSD si ALDE. De doi ani si jumatate ma injura pentru ca apar sectorul privat. Pentru mine, antreprenori sunt adevaratii eroi din economie.

Discutia despre viitorul economic al Romaniei o vom avea NOI cu cei din sectorul privat. Comunistii de la PSD si ALDE (comunistii in general) nu au ce cauta. Mai ales dupa ce au distrus economia in ultimii 2 ani si jumatate.”, scrie Cîțu pe Facebook.

