Aleksandr Lukașenko a acuzat Ucraina că vrea să atragă Belarusul în război

Aleksandr Lukașenko susține ferm că Ucraina a provocat Belarusul prin sabotarea avionului radar A-50 de pe un aerodrom situat lângă Minsk,

În prezent, opoziţia în exil din Belarus afirmă că un avion militar rusesc de supraveghere şi comandă Beriev A-50 a fost distrus, după un atac cu drone militare, care a avut loc la finalul lunii februarie, pe un aerodrom de lângă Minsk, în ceea ce a fost numită „cea mai de succes operaţiune de sabotaj” de la începutul război din Ucraina, dar Aleksandr Lukașenko este ferm convins că incidentul respectiv a fost provocat de Ucraina, motiv pentru care l-a jignit pe Volodimir Zelenski, numindu-l „păduche”, acuzându-l, totodată, că vrea să implice Belarusul în război la „cererea americanilor”.

„Nu există decât o singură concluzie. Obișnuiam să cred că Ucraina are nevoie de pace și că Zelenski își susținea poporul. Președintele Zelenski este doar un păduche. Doar un păduche! Astfel de operațiuni nu se desfășoară fără aprobarea liderului țării și a comandantului-șef. Vă spun asta în calitate de președinte.

Este un păduche pentru că umblă prin Belarus, trimite oameni la noi și ne cere, așa cum am mai spus: ‘Să semnăm un pact de neagresiune, să facem o înțelegere, nu avem probleme cu voi’. La care eu am spus: ‘Nu vom ataca.’ ‘Nu, haideți să semnăm un tratat sub auspiciile Națiunilor Unite prin care să ne asigurați că nu ne veți ataca.’

M-ați auzit făcând toate aceste declarații. Și în acest moment… Ei bine, provocarea a fost lansată. Dacă ei se așteaptă, știu că vor să ne tragă într-un război la cererea americanilor. Dacă credeți că prin lansarea acestei provocări ne veți trage mâine într-un război, care se desfășoară deja astăzi în toată Europa, vă înșelați”, a declarat președintele din Belarus, potrivit agenției de presă beloruse BelTA, citată de agenția de presă Ukrainska Pravda.

Aleksandr Lukașenko a acuzat Ucraina că antrenează teroriști

Făcând referire la atacul cu drone militare de pe aerodromul Machulishchy, Aleksandr Lukașenko a acuzat Ucraina că antrenează teroriști, precizând, totodată, că soldații belaruși au desfășurat „o operațiune strălucită și în vreo patru, cinci zile” au reușit să identifice toți complicii și să-i rețină pe cei din Belarus.

„Nu ne putem relaxa în niciun fel. Vreau să subliniez încă o dată, mai ales pentru ticăloșii locali și pentru cei care au scăpat: toți au fost identificați și îi vom găsi, acolo, în străinătate. Iar pentru fugari, repet: pregătiți-vă, venim după voi. Și nu urlați. Și nu postați în acești mesageri. Noi avem nervi tari, știm ce avem de făcut”, a adăugat președintele din Belarus, potrivit sursei citate anterior.