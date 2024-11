Alegeri prezidențiale 2024. Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu intră sigur în turul doi

Alegeri prezidențiale 2024. Un sondaj de opinie realizat la comanda Newsweek România de către CIRA (The Center for International Research and Analysis) aduce vești interesante pentru scena politică din România.

Marcel Ciolacu (PSD) și Nicolae Ciucă (PNL) sunt favoriții votanților în cursa pentru alegerile prezidențiale. Conform datelor obținute, cei doi lideri sunt pe primele locuri în intențiile de vot, iar finala prezidențială ar urma să se dea între aceștia.

Sondajul de opinie a fost realizat pe un eșantion de 1.040 de persoane și are o marjă de eroare de +/-3,2%, la un nivel de încredere de 95%. Când întrebarea a fost „Dacă duminica viitoare ar fi alegeri prezidențiale, pe cine ați alege?”, iată cum au răspuns românii:

Marcel Ciolacu (PSD) – 30%

Nicolae Ciucă (PNL) – 18%

George Simion (AUR) – 17%

Elena Lasconi (USR) – 14%

Mircea Geoană (independent) – 7%

Cristian Diaconescu (independent) – 5%

Călin Georgescu – 4%

Kelemen Hunor (UDMR) – 2%

Cine ar câștiga alegerile parlamentare?

În privința alegerilor parlamentare programate pe 1 decembrie 2024, românii sunt de asemenea pregătiți să își exprime opțiunile. Datele sondajului arată o favoare clară pentru PSD și PNL:

PSD – 31%

PNL – 20%

AUR – 16%

USR – 12%

UDMR – 5%

SOS România – 5%

De asemenea, sondajul de opinie a inclus și întrebări legate de principalele îngrijorări ale românilor. Majoritatea acestora se declară extrem de preocupați de o posibilă criză economică (80%), dar și de escaladarea conflictului global, cu 57% dintre respondenți îngrijorați de războiul mondial și de situația din Ucraina.

Aproape jumătate dintre români (43%) sunt, de asemenea, îngrijorați de războiul din Israel, iar 40% se tem de ascensiunea extremismului în politică.

Aceste date arată o românie preocupată de viitor, cu o scenă politică în plină mișcare, în care alegerile prezidențiale și cele parlamentare din 2024 vor fi cu siguranță hotărâtoare.

Despre CIRA

The Center for International Research and Analyses (CIRA) este un institut care crede că cercetarea de piață este esențială pentru luarea deciziilor corecte într-o companie. Oferă soluții atât calitative, cât și cantitative, care ajută companiile să dezvolte strategii pe termen mediu și lung. Echipa are peste 20 de ani de experiență în domeniul cercetării de piață și este formată din sociologi, psihologi și statisticieni care se concentrează pe identificarea celor mai bune soluții pentru problemele relevante.

Principiile de bază ale institutului sunt calitatea, imparțialitatea, transparența și integritatea. The Center va prezenta întotdeauna realitatea obiectivă, fără a se alinia la interesele altor organizații.

Prin metodele lor de cercetare, echipa poate identifica factorii cheie care pot influența strategia unei companii. Pe baza rezultatelor, pot crea analize și strategii, precum și planuri de acțiune care să ofere cele mai bune soluții pentru clienți.