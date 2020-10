La două săptămâni de la scrutinul electoral de pe 27 septembrie, Biroul Electoral Central (BEC) a anunţat rezultatele finale ale alegerilor locale din acest an. PSD are mai mulţi primari decât PNL, însă liberalii au ieşit în faţa social-democraţilor la capitolul consilii judeţene şi locale.

Partidul Social Democraţi are cei mai mulţi primari

Potrivit datelor publicate de BEC, PSD a câştigat 1.362 de mandate de primar după aceste alegeri (42,88%), în timp ce PNL a câştigat 1.232 de mandate (38,79%). Urmează UDMR cu 199 de mandate de primar (6,27%), PMP cu 50 de mandate (1,57%) şi USR-PLUS cu 28 de mandate (0,88%).

PNL, lider la consiliile judeţene şi la cele locale

Când vine vorba despre consiliile judeţene, PNL conduce cu 30,76%, urmat de PSD cu 22,32%, USR-PLUS cu 6,65%, PMP cu 5,88%, UDMR cu 5,28%, Pro România cu 4,95% şi ALDE cu 2,91%.

Liberalii conduc şi la capitolul preşedinţi de consilii judeţene, cu 31,07%. Urmează PSD cu 22,86%, apoi USR-PLUS cu 6,04%, PMP cu 5,59%, UDMR cu 5,04%, Pro România cu 4,37%, Alianţa PNL-USR-PLUS cu 2,50% şi ALDE cu 2,28%.

La capitolul consilii locale, PNL a ieşit pe primul loc adunând 2.420.413 de voturi (32,88%). Urmează în preferinţele electoratului cei de la PSD cu 2.090.777 de voturi (28,40%), USR-PLUS cu 504.563 de voturi (6,85%) şi PMP cu 420.791 voturi (5,72%). Pro România a obţinut 5,18% din voturi, UDMR 4,92%, iar ALDE 2,58%.

Rezultatele în Bucureşti

Primarul general al Capitalei este Nicuşor Dan, care a adunat 282.631 de voturi, respectiv un procent de 42,81%. Contracandidata sa, Gabriela Firea, a fost votată de 250.690 de bucureşteni (37,98%).

Pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, social-democraţii au obţinut 32,38% din voturi, USR-PLUS – 26,98%, PNL – 19,31%, PMP – 2,93%, iar Alianţa Pro Bucureşti 2020 – 1,72%. În Consiliul General, PSD are 21 de mandate de consilier general, USR-PLUS are 17 mandate, PNL are 12 mandate, iar PMP are 5 mandate.