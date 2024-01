Printre analiștii care au avertizat despre posibilitatea unui noi război se află și Gordon Chang. Senior fellow la Gatestone Institute și autor al cărții „China Is Going to War”, acesta a aruncat o privire atentă asupra acțiunilor președintelui chinez, Xi Jinping.

Analistul a vorbit despre posibilitatea unui noi război

„Încearcă să obțină controlul asupra armatei și cred că se gândește că are nevoie de ofițeri care sunt pregătiți să lupte cu adevărat”, a declarat Gordon Chang, conform Business Insider.

De când a preluat puterea în 2012, Xi a revizuit armata chineză prin reduceri profunde de personal, căutând să îmbunătățească cooperarea militaro-civilă și remodelându-i structura, printre alte reforme.

„Există sentimentul că mulți dintre generalii din China nu vor să lupte. Și astfel, avem într-adevăr o forță condusă de un corp de ofițeri care este ambivalent în ceea ce privește mersul la război”, a spus Chang.

Eforturile au atins un punct nemaiîntâlnit în 29 decembrie 2023

Potrivit sursei menționate, eforturile sale au atins un crescendo pe 29 decembrie 2023. La momentul respectiv, Xi Jinping a demis dintr-o singură lovitură nouă ofițeri de rang înalt.

De la momentul respectiv, rapoartele și serviciile de informații americane au sugerat că deciziile au fost luate pentru a eradica corupția. Acesta este un motiv adesea invocat atunci când oficialii chinezi sunt concediați brusc.

Chiar și așa, Chang susține că această teorie ratează esențialul. În opinia lui, președintele chinez probabil că epurează ofițerii care sunt reticenți în a merge la război.

„Pentru că, dacă ar fi fost așa, toți ar fi fost concediați”, a mai spus Gordon Chang.

Specialistul l-a citat și pe generalul chinez Liu Yazhou. Oficialul a avertizat împotriva unei invazii a Taiwanului și a primit o condamnare la moarte cu suspendare în februarie 2022.

Sursa menționată l-a citat și pe Joel Wuthnow. Acesta este un cercetător senior în cadrul Centrului pentru Studiul Afacerilor Militare Chineze de la Universitatea Națională de Apărare din Washington.

Specialistul este de părere că eradicarea corupției și pregătirea Chinei pentru război sunt obiective aliniate.