Veste importantă pentru acești români! În perioada sezonului rece, mai exact între 1 noiembrie 2023 și 31 martie 2024, românii pot beneficia de un ajutor pentru încălzirea locuinței. În mod normal, cererile pentru acest tip de ajutor se depun până pe data de 15 noiembrie. Cei eligibili pot depune însă cerere și după această dată.

Legea prevede că pentru a beneficia de ajutor, consumatorii aflați în situații vulnerabile pot depune o cerere însoțită de o declarație personală. Aceasta detaliază componența familiei, veniturile acesteia și modul de încălzire folosit. Cererile și declarațiile pot fi depuse individual sau prin intermediul asociațiilor de proprietari sau locatari la primăria localității în care se află locuința, de obicei până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

Cine beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței?

Decizia privind acordarea ajutorului pentru încălzire se ia de către primar. Într-o dispoziție emisă o singură dată pentru întreaga perioadă de acordare a sprijinului. Aceasta este comunicată beneficiarilor până la data de 15 noiembrie. Totuși, în cazul în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc criteriile pe parcursul sezonului rece, decizia se poate lua:

pentru cei care depun documentele până la data de 20 a lunii respective, ajutorul începe să fie acordat începând cu luna respectivă;

pentru cei care depun documentele după data de 20, ajutorul începe să fie acordat începând cu luna următoare;

beneficiarii de ajutor social ai căror drepturi sunt stabilite începând cu acea lună primesc ajutorul începând cu luna depunerii cererii, indiferent de data acesteia.

Dacă cererea este depusă după data de 20 a unei luni, sprijinul va începe să fie acordat din luna următoare. De asemenea, valoarea acestuia va fi redusă și nu va acoperi întreaga perioadă a sezonului rece.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se poate solicita de către familiile cu venituri nete lunare sub 1.386 de lei per membru sau de către persoanele singure cu venituri lunare de până la 2.053 de lei. Sprijinul se acordă pentru un singur sistem de încălzire folosit pe parcursul sezonului rece. Mai mult, acesta trebuie să fie declarat de către o persoană singură sau un membru al familiei care are capacitate deplină de exercitare a drepturilor civile.

Categoriile de ajutor pentru încălzire

Acestea sunt categoriile de ajutoare pentru încălzire, în funcție de tipul de sistem de încălzire utilizat în locuință:

ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat;

ajutor pentru gaze naturale;

ajutor pentru energie electrică;

ajutor pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

Pe lângă acest sprijin, persoanele cu venituri mici pot primi și un ajutor financiar suplimentar, menit să acopere cheltuielile cu energia. Acesta se acordă lunar pe tot parcursul anului și poate fi cumulat cu ajutorul pentru încălzire.