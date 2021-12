La întrebările noastre trimise pentru Top 300 companii 2021, ne-a răspuns Liviu Dobre, General Manager Agricover Holding.

Capital: – Care sunt cele mai importante invesții pe care compania dumneavoastră le-a realizat în acest an?

Liviu Dobre: – Contextul pandemic al ultimilor ani și schimbările provocate de acesta ne-au motivat să inovăm, deci să găsim noi soluții care să sprijine dezvoltarea sustenabilă a afacerilor fermierilor și, implicit, dezvoltarea Agricover. Investițiile acestui an au mers cu precădere către digitalizare, implementarea de programe și proiecte de IT&C care să asigure infrastuctura necesară noului mod de lucru hibrid al echipelor, dezvoltarea unei platforme specializate dedicate agricuturii de tip one-stop shop în care fermierii vor putea găsi toate serviciile de care au nevoie, lansarea magazinului online pentru achiziția facilă a inputurilor necesare producției agricole (sămânță, produse fitosanitare, îngrășăminte).

De asemenea, investim in viitorul agriculturii românești susținând tinerii lideri in agricultură care vor prelua fermele de la părinții lor prin transfer generațional și cărora le oferim, pentru al treilea an consecutiv, burse de studiu în programul dezvoltat de Clubul Fermierilor Români, partenerul nostru strategic.

Capital: – Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat în acest an?

L.D: – Ne-am asumat misiunea de promotor al agriculturii de mâine si ne-am propus să creștem gradul de adopție a tehnologiei în agricultura românească. În sensul acesta, provocările acestui an au constat în schimbarea modului de abordare și comunicare cu clienții fermieri prin introducerea de platforme și tehnologii digitale care să susțină procesul de producție agricolă prin achiziție facilă a inputurilor necesare, obținerea finanțării necesare simplu și rapid, oferirea la timp a informațiilor tehnice esențiale pentru ca fermierii să ia cele mai bune decizii pentru afacerea lor.

Realizări mari, într-un an complicat

Capital: – Care sunt cele mai importante realizări din ultimul an?

L.D: – Anul 2021 este unul bogat în realizări pentru grupul Agricover. Agricover Holding a făcut primul pas pe Bursa de Valori București prin listarea unei emisiuni de obligațiuni în valoare de 40 milioane de euro cu maturitate de cinci ani, aceasta fiind cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative a unei companii antreprenoriale românești la BVB.

Agricover Credit IFN, principala instituție financiară non-bancară specializată exclusiv în finanțarea agriculturii, a acordat fermierilor credite în valoare de 2.04 milioane lei (iunie 2021), devenind lider în finanțarea agriculturii. Finanțarea simplă și flexibilă acordată la timp fermierilor este esențială în dezvoltarea unei agriculturi moderne și performante. Agricover și-a asumat un rol activ în promovarea performanței din agricultură susținând proiectele de dezvoltare ale fermelor, dar și investițiile în tehnologii agricole pentru creșterea sustenabilă a productivității.

Agricover a continuat investițiile în infrastructura IT&C care să asigure funcționalitatea businessului la cel mai înalt nivel de stabilitate și securitate pentru a livra promisiunile făcute partenerilor nostri. Provocarea majora a fost inovarea în interactiunea cu clientul fermier. Contextul actual ne-a provocat să acceleram inovația în tehnologii digitale, așa încât până la finalul acestui an vom putea lansa cea mai complexă platformă digitală dedicată fermierilor.

În ceea ce privește adoptarea de tehnologii agricole moderne și folosirea inputurilor agricole de calitate în fermele din Romania, Agricover este liderul pieței de distributie inputuri agricole și asigură accesul la inovație a 8500 de fermieri parteneri care lucrează peste 2,5 milioane de hectare teren agricol (ceea ce reprezintă 33% din suprafața arabilă lucrată profesionist în României). Anul acesta, atenția companiei s-a axat pe consolidarea portofoliului de produse proprii și gestionarea logistică eficientă a distribuției, astfel încât produsele să ajungă la timp în fermă, în pofida contextului pandemic.

Nu în ultimul rând, avem 60 noi tineri bursieri înrolați în cea de-a treia serie a programului Tineri Lideri pentru Agricultură, care vor parcurge cursurile de formare pentru transformarea agriculturii de mâine în România și în Republica Moldova.

C: – Dacă ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

L.D: – Agricover este liderul pieței de agribusiness din România. Pe parcursul celor peste 20 de ani de existență, Agricover a dezvoltat un model de business inovator și performant care reunește într-un portofoliu complex linii de business, soluții și tehnologii de ultimă generație, programe de dezvoltare și suport pentru a transforma afacerile fermierilor și, implicit, agricultura din România.