Revista Capital (R.C): Care considerați că au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru 2022?

Adriana Alionte (A.A): În ultimul an ne-am concentrat toate eforturile pe digitalizarea proceselor de business. Am investit atât fonduri cât și timp în dezvoltarea unor aplicații și sisteme în zona de client service. Acest lucru ne-a facilitat mult interacțiunea cu clienții și, în același timp, ne ajută în mod constant să monitorizăm, să evaluăm și chiar să dezvoltăm businessul.

Pentru anul acesta ne propunem tehnologizarea procesului de predare. Investițiile vor fi direcționate către digitalizarea echipamentelor folosite la cursuri. Avem deja, de mulți ani, table interactive, însă vrem să facem următorul pas către echipamente mai moderne și mai actuale, care să le ofere cursanților noștri o experiență integrată, mult mai atractivă și aliniată standardelor internaționale de predare. Nu poți, în era “Insta”, cea a lucrurilor care se întâmplă “cu viteza luminii”, să rămâi în urmă în ceea ce privește tehnologia. Mai ales când ai de-a face cu copii și adolescenți, care sunt extrem de familiarizați cu tot ce înseamnă digital devices încă de la vârste fragede.

Este adevărat că metoda noastră de predare, bazată pe Teoria Inteligențelor Multiple, este diferită față de cea clasică, folosită în școli sau licee. Însă ne dorim ca ea să fie susținută și valorificată și de suportul tehnic, care trebuie să fie adaptat astfel încât să vină în sprijinul actualei generații.

R.C: Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

A.A: Anul acesta Shakespeare School împlinește 20 de ani. Privind în urmă, pot spune că fiecare dintre ei a reprezentat o provocare în sine. Și asta pentru că, în fiecare an, ne propunem să devenim mai buni, mai performanți și mai actuali. Suntem, fără doar și poate, principalul nostru competitor.

Au existat și provocări externe, cărora pot spune că le-am făcut față cu brio. De departe, cea mai mare dintre ele a fost pandemia. Ne-am trezit, cu toții de altfel, în fața unei situații fără precedent, impuse, nu planificate, calculate sau proiectate dinainte. Pentru noi a existat o singură variantă: adaptarea, replierea. Am fost nevoiți ca, în plin an școlar, să transferăm toată activitatea din clase, în mediul online. Nu sună prea complicat, pentru cine nu știe ce se află în spatele acestui proces. Dar să adaptezi, în doar o zi, întreg sistemul de predare în regim fizic, pentru 3000 de cursanți, necesită un efort uriaș. Atât ne-a trebuit. O singura zi pentru a ne adapta la mediul online, la Zoom și la tot ce presupune predatul la distanță. Nu aveam o experiență anterioară în acest sens. Nu a fost uşor. Dar cu multă muncă și fără timp la dispoziție, am reușit sa ne repliem rapid. Acest hop mi-a demonstrat încă o dată ce echipă extraordinară am alături de mine. Absolut toată lumea s-a adaptat cu o viteză uluitoare.

Am profitat de această ocazie pentru a face un pas pe care ni-l doream de mult și anume extinderea la nivel național. Shakespeare School are, în acest moment, patru centre în puncte cheie ale Bucureștiului – Victoriei, Ferdinand, Moșilor și Brâncoveanu. Din 2020 avem al cincilea sediu, online. În ciuda acestei provocări, rezultatele au fost spectaculoase, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. În 2021 am atins un număr record de cursanți – peste 3200. Din punct de vedere al performanței academice, rata de promovare înregistrată de cursanții noștri la Examenele Cambridge a crescut la 100%. Acest fapt ne-a adus, atât în 2020 cât și în 2021, titulatura Gold Preparation Centre – cea mai înaltă distincție pe care Cambridge Assessment English o poate acorda unui centru de pregătire pentru celebrele examene.

Cheia succesului: relația profesor – cursant

R.C: Care este rețeta succesului la Shakespeare School?

A.A: Ca oricare rețetă și cea a Shakespeare School are mai multe ingrediente, absolut esențiale. Cred că în primul rând este nevoie de profesionalism și seriozitate. Încă de când am lansat acest business mi-am propus să livrez ceea ce promit sau chiar peste așteptările clienților. Și asta înseamnă performanță la Limba Engleză. La cel mai înalt nivel. Am lucrat ani buni în sistemul de învățământ de stat și înțeleg exact diferența dintre lucrul bine făcut, din plăcere și cel făcut pentru că trebuie. La Shakespeare School facem lucrurile din pasiune, cu plăcere, cu deschidere spre nou, cu maximă aplecare spre cursanții noștri. Încercăm sa le fim cei mai buni prieteni, să îi inspirăm și să ii determinăm să învețe de drag, cu zâmbetul pe buze, fără presiune; nu din obligație. Asta înseamnă, de fapt, predarea prin atașament: în cazul nostru, relația profesor – cursant este bazată pe apropiere, căldura, empatie și dialog. Când profesorul și elevul sunt în aceeași echipă, vin și rezultatele mult așteptate! Îmi place să cred că avem cei mai iubiți profesori de limba engleză din București.

Un alt ingredient special este metoda noastră de predare, bazată pe Teoria Inteligențelor Multiple, dezvoltată de Howard Gardner de la Universitatea Harvard. Este o metodă care evidențiază potențialul din fiecare copil și îi folosește abilitățile în favoarea lui, cu scopul de a-l ajuta să învețe mai ușor, în funcție de aptitudinile sale native. De câțiva ani am introdus în metoda de predare și tehnici de mindfulness, existente și în curricula școlilor din afară. Avem profesori specializați în acest domeniu. Cursanții noștri sunt învățați cum să își dezvolte capacitatea de concentrare, să aibă confortul mental necesar pentru a putea învăța mai ușor și cum să elimine stresul și stările de anxietate.

Cel mai de preț ingredient este însă echipa – fie că vorbim despre profesori, departamentul de relații cu clienții sau cel de marketing. Degeaba ai toate celelalte elemente, dacă nu ai liantul, cine să ți le pună în practică; și nu oricum ci cu succes, până la cel mai mic detaliu. Avem profesori de excepție, super calificați, joviali și cu multe idei creative, pregătiți să facă performanță la limba engleză, alături de copii și adolescenți, iar asta este cu siguranță un avantaj.

R.C: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă, atât profesionale cât și personale?

Când ai un business pe care îl iubești și care te reprezintă 100% realizările profesionale sunt automat și personale. Cred că una dintre realizările notabile din ultima perioada a fost chiar trecerea cu bine peste pandemie, adaptarea rapidă și cu succes la noile condiții, deloc ușoare. Sunt foarte mândră de echipa pe care o am! Am reușit împreună să menținem atât businessul cât și standardul de calitate al serviciilor oferite, ceea ce nu este puțin lucru, având în vedere trecerea fulger de la cursurile în clasa, la mediul online.

Fiecare provocare, privită ca o nouă oportunitate

R.C: Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

Nu cred că există neapărat o rețetă, ci mai degrabă un mod de gândire. Cred că pentru a ajunge o femeie de succes, trebuie să ai, în primul rând, curajul să începi de undeva. Să ai un plan, o viziune a ceea ce vrei să realizezi. Apoi mai este vorba despre experiența pe care o acumulezi pe parcurs și despre capacitatea de a învăța atât din greșeli, cât și din reușite. Important este să privești mereu înainte, spre viitorul pe care ți l-ai propus la începutul călătoriei. Eu, de exemplu, învăț ceva nou în fiecare zi și îmi propun să văd o oportunitate în fiecare nouă provocare. Cred că pentru a avea succes în business trebuie să pornești, încă de la bun început, cu mentalitate de învingător. Asta îți va oferi curajul și încrederea să ieși din zona de confort, să încerci lucruri noi și să te adaptezi rapid la schimbări. Să nu îți fie teamă să acționezi, atunci când instinctul îți spune să o faci.

Un alt element care îți asigură succesul este, așa cum am mai menționat, echipa pe care ți-o formezi. Oamenii alături de care muncești în fiecare zi sunt esențiali, asigură succesul afacerii și implicit pe al tău! Tocmai de aceea, mie îmi place să cred că am avut aproape mereu fler atunci când mi-am ales colegii. Fler și norocul de a ne fi întâlnit în anumite momente cheie. Un lucru pe care ar trebui să îl știe fiecare femeie aflată la început de drum în business este că dacă îți place cu adevărat ceea ce faci, atunci vei avea succes. Niciun lucru măreț nu a fost realizat fără pasiune. Și pentru că antreprenoriatul poate fi suprasolicitant, este foarte important să ai o viață echilibrată și să nu uiți de tine.

R.C: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

A.A: Îmi pun mintea, inima și sufletul chiar și în cele mai mici lucruri pe care le fac.

R:C: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

A.A: Nu este chiar un dicton ci mai degrabă o convingere personală. Mai exact aceea că marile realizări nu se nasc din zona de confort!