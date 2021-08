Adrian Năstase, ironii legate de Festivalul George Enescu. Fostul premier a postat mai multe comentarii pe blogul propriu despre cel mai important eveniment cultural ce se desfășoară în România.

Dincolo de prestația artiștilor care au cântat, în legătură cu care Năstase admite că poate fi subiectiv, deci a comentat într-o notă reținută, fostul premier nu se arată la fel de binevoitor în legătură cu unii dintre spectatorii prezenți la concerte.

Adrian Năstase, ironii legate de Festivalul George Enescu. ”Tinerele domnișoare” cu telefoanele în mână

El se declară nemulțumit de lipsa de ținută a celor prezenți la eveniment în calitate de spectatori.

Mai mult decât atât, Adrian Năstase ironizează și aparenta lipsă de interes a unor ”tinere domnișoare”, care au fost mai atente la telefoanele mobile decât la actul artistic.

”Programul din 30 august a fost construit pe extreme. In prima parte, lucrarea lui Ondrej Adamek, „Where are You?”, lucrare pentru voce si orchestră, compusă special pentru Magdalena Kozena si Sir Simon Rattle, intr-o formulă provocator de modernă. Socantă, pe alocuri. Orchestra Simfonica din Londra, condusă de Sir Simon Rattle, a dovedit virtuozitate. Probabil că sunt subiectiv dar un astfel de exercitiu nu-mi creează emotie. Pe anumite portiuni, am admirat calitătile vocale ale Magdalenei Kozena.

”Noile trenduri de la Festival”

In partea a doua a concertului, am ascultat o piesă clasică, „linistită”, Simfonia a 6-a a lui Beethoven, „Pastorala”.

Am vrut să adaug o poză cu orchestra si cu solista din prima parte dar m-am gândit să vă arăt, mai curând, noile trenduri de la Festival. Spre exemplu, este cool să vii in adidasi si in bluză de tenis sau cu cămasa scoasă din pantaloni.

De asemenea, am admirat tinere domnisoare care, timp de o oră, au butonat telefoanele mobile, folosind in mod util timpul pentru a trimite (si primi) mesaje pe fb si what’s up.”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.