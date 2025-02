Într-un interviu acordat jurnalistului Victor Ciutacu, fostul premier Adrian Năstase a analizat poziția României în actualul context geopolitic, marcat de tensiunile dintre Statele Unite și Rusia. Discuția a atins subiecte esențiale, precum apartenența României la NATO, relațiile cu marile puteri și posibilele consecințe ale unei eventuale retrageri a trupelor americane din regiune.

Năstase a subliniat că România a trecut prin momente similare în trecut și trebuie să își adapteze strategia pentru a rămâne relevantă pe scena internațională.

Fostul prim-ministru al României, Adrian Năstase, a declarat că România se află, din nou, într-o poziție intermediară între Rusia și Statele Unite. În opinia sa, acest tip de situație nu este nou pentru țară, care a mai trecut prin astfel de momente în trecut.

„Suntem, evident, din nou, între scaune, între ruși și americani, însă, in timp, am știut să navigăm între ei. Si în 1990, și în anii 2000 și vom ști și acum. Nu cred că trebuie să intrăm în panică. Am văzut niște mesaje, unele dintre ele destul de alarmante.

Eu cred că trebuie să luăm lucrurile în mod profesional, să ne aducem aminte diverse lucruri. Eu aș începe cu discuția despre aliniamentul NATO din 1997. De fapt, Rusia, în 2004, acceptase apartenența României la NATO și vă dau imediat câteva argumente.

Practic, în 2002, la Praga, România a fost invitată să adere la NATO. În 2003, noi am încheiat un tratat cu Rusia. Veți găsi în el o formulă foarte clară: „fiecare dintre cele două părți are dreptul să și aleagă formulele de securitate și alianțele pe care și le dorește”.

Acest tratat a intrat în vigoare, în urma ratificării sale – de către Parlamentele de la București și de la Moscova – în 2004, la 27 iulie, în momentul în care a avut loc schimbul instrumentelor de ratificare, cu ocazia vizitei mele la Moscova; am făcut acest lucru cu premierul Fradkov. Dar, la acel moment, România era deja membră NATO”, a afirmat Năstase.