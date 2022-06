Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu a anunţat, marţi, la Parlament, că săptămâna aceasta coaliţia va ieşi cu decizia privind modificarea Codului Fiscal. El a confirmat că în discuţii, este vorba foarte mult de ajustarea unor facilităţi şi creşterea deducerilor pentru persoanele cu venituri mici, iar taxa de solidaritate se doreşte mai degrabă o contribuţie pentru sistemul de educaţie şi de sănătate, două domenii unde e nevoie de investiţii masive. Ministrul spune că acest pachet va aduce la bugetul de stat între 1,2 şi 1,5 puncte procentuale din PIB.

Modificarea Codului Fiscal va fi aprobată de coaliție

„Sper ca săptămâna aceasta, coaliţia să iasă cu o decizie. În discuţia care se poartă este vorba foarte mult de ajustare. Ajustarea unor facilităţi, astfel încât ele să răspundă nevoii de dezvoltare economică, pe de o parte, iar pe de altă parte creşterea deducerilor pentru persoanele cu venituri mici”, a precizat ministrul.

El a explicat că deducerile vizează ca cei care au venituri salariale mici să plătească mai puţin, adică scăderea impozitării muncii.

„Discutăm ca principiu, nu o să vă dau nici cifre, nici niveluri, pentru că aşteptăm să se desprindă decizia din coaliţie”, a mai spus ministrul Câciu, precizând că partea de dezbatere publică reală pe decizii şi această predictibilitate este cu şase luni înainte de schimbări. Adrian Câciu a mai spus că Ministerul de Finanţe a venit cu absolut toate simulările necesare, astfel încât să se ia o decizie.

„Alte detalii nu vă dau. Am văzut pe surse o serie de aspecte. Dacă vreţi să aveţi răbdare, speculaţiile se fac prea devreme. Deci, întâi trebuie să se ia o decizie în Coaliţie, să fie comunicat ca principii, ce ajustăm la Codul fiscal, după care totul se prezintă”, a spus ministrul.

Adrian Câciu, despre taxa de solidaritate

Întrebat despre taxa de solidaritate, ministrul de Finanţe a afirmat că ”nu crede că a fost vorba de o taxă de solidaritate, ci de o anumită contribuţie pentru ceea ce înseamnă sistemul de educaţie, sistemul de sănătate”.

„Toţi ştim că avem nevoie de investiţii masive în aceste domenii şi dezbaterea în cadrul coaliţiei urmează să se finalizeze, v-am spus, sper ca săptămâna aceasta”, a afirmat el. Despre banii pentru aplicarea acestor măsuri, ministrul de Finanţe a afirmat că ”această ajustare are loc pe două paliere”.

„Ca să închidem această dezbatere sau o redeschidem când Coaliţia va anunţa. Unu, înseamnă consolidare fiscală prin ajustarea unor facilităţi sau ajustare, astfel încât sarcina fiscală să fie aşezată echitabil, doi – digitalizare masivă şi un efort din partea instituţiilor statului să-şi rezolve problemele de colectare, probleme recurente de 30 de ani”, a explicat ministrul.

Despre valoarea acestui pachet, Adrian Câciu a afirmat că va aduce la bugetul de stat între 1,2 şi 1,5 puncte procentuale din PIB, el precizând că Guvernul trebuie să pună accent pe debirocratizare, pe simplificare şi digitalizarea instituţiilor. ”Problema cea mai mare este la colectare”, a mai afirmat Adrian Câciu.

Șanse mici privind introducerea taxei de solidaritate

De asemenea, vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, marţi, că sunt şanse mici să fie introdusă taxa de solidaritate pentru că în coaliţia de guvernare nu s-a luat o decizie în privinţa acesteia.

Întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă este de acord cu introducerea taxei de solidaritate, Kelemen Hunor a spus: „Această taxă are puţine şanse să fie introdusă, fiindcă nu s-a luat o decizie şi suntem la sfârşitul lunii iunie. De aceea nu aş intra în detalii. Noi am stabilit în coaliţie că dacă suntem în faza de discuţii, nu venim cu detalii. (…) Nu e o chestiune dacă eu sunt sau nu de acord. Cum bine ştiţi, acum vreo 2-3 ani eu am propus o astfel de taxă, pentru o perioadă foarte scurtă şi pe cifra de afaceri pentru anumite companii, nu pentru toate companiile. Sigur, am susţinut această taxă. Cred şi în acest moment că ar fi o soluţie pe termen lung, pentru un an de zile, maxim pentru doi ani, dar nu a fost această taxă în acest moment discutată”.

Kelemen Hunor a menţionat că „orice impozit în plus este o povară pentru societate”.

„Aceşti bani vor fi folosiţi pentru a susţine cheltuielile statului, în primul rând în educaţie şi sănătate. Asta a fost propunerea, asta a fost discuţia. În coaliţie nu s-a luat o decizie pe această taxă, a fost o discuţie săptămâna trecută”, a afirmat Kelemen Hunor.