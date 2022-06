Nu va exista taxă de solidaritate în România. Un deputat PNL vine cu asigurări

În acest context, deputatul PNL a declarat că discuțiile despre taxa de solidaritate au fost deja închise de către premierul Nicolae Ciucă în ședința de coaliție. Totuși, PNL discută în momentul de față despre impozitul progresiv, iar formațiunea are un punct de vedere pe care Gheorghe Pecingină îl susţine ferm.

„Nu va exista taxă de solidaritate şi decizia va fi luată în coaliţie. Nu se mai discută despre taxa de solidaritate. Eu vă spun că acesta este un subiect pe care premierul Ciucă l-a închis deja, de ceva timp. În urmă cu câteva minute, subiectul acesta este închis, nu va exista taxă de solidaritate”, a declarat Gheorghe Pecingină la Profit News TV.

De asemenea, acesta a spus că taxa de solidaritate pe cifra de afaceri nu poate fi aplicată în anumite domenii, unde există și accize, deoarece există directive europene care interzic acest lucru.

„Sunt şi argumente tehnice şi de ideologie, care au scos această taxă de solidaritate din discuţie”, a completat deputatul PNL.

Marcel Ciolacu spune că taxa de solidaritate este o taxă oportună

În altă ordine de idei, Marcel Ciolacu a declarat în cursul zilei de marți că taxa de solidaritate pentru firme este una oportună.

„Ea există în Germania, am crezut că domnul președinte e mai apropiat de sistemul german și ar accepta mai ușor”, a declarat Marcel Ciolacu.

Președintele Camerei Deputaților a mai spus că își menține părerea cu privire la taxa de solidaritate, însă nu știe dacă aceasta va fi decisă în coaliție. În plus, liderul social-democrat a spus și că nu este o taxă inventată de el sau de către partidul din care face parte, ci este un fel de taxă deja existentă.

„Îmi mențin părerea, cel puțin la taxa de solidaritate, că ar fi oportună. Nu știu dacă vom decide în coaliție să o introducem. Nu am inventat-o eu, Marcel Ciolacu, sau echipele PSD, dimpotrivă. Noi am încercat să vedem cum o putem uniformiza legislativ. Ea există în Germania, am crezut că domnul președinte e mai apropiat de sistemul german și ar accepta mai ușor, dar există și alte soluții”, a declarat liderul Partidului Social Democrat (PSD).