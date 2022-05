Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu a participat luni la „Ora Guvernului”, la solicitarea celor de la USR, unde a vorbit despre situația economică a țării, dar și despre măsurile luate de Guvernul României.

El a amintit de crea prețurilor la energie, dar și criza prețurilor la carburanți, având în vedere războiul din Ucraina. Ministrul susține că toate aceste creșteri nu au fost făcute de Guvernul României ci sunt un efect, iar Executivul are misiunea de a ajuta populația în acest sens.

Adrian Câciu susține că într-adevăr, acest pachet de sprijin necesită o presiune pe deficit, însă Guvernul a decis să diminueze cheltuielile cu minim 10%. Astfel, potrivit ministrului toate pachetele de sprijin pentru economia țării sunt susținute din bugetul României și nu afectează deficitul public.

El a mai precizat că toate aceste lucruri vor fi mult mai clare la rectificarea bugetară.

Măsurile adoptate de Guvern, susținute de bugetul României

„Cunoaşteţi cu toţii criza preţurilor la energie. Gestionarea acestei situaţii cu privire la oferta diminuată de energie, conflictul din Ucraina care a generat şocuri pe lanţul de aprovizionare cu combustibili, toate aceste elemente au condus Guvernului în a lua măsuri adaptive, dinamice pentru a sprijini economia României.

Efectul îl vedeţi în creşterea economică pe trimestrul I. Creşterea economică nu se face din birou şi nu a făcut-o nici Guvernul. A făcut-o parteneriatul dintre Guvern şi mediul de afaceri şi le mulţumesc antreprenorilor pentru faptul că au înţeles că suntem solidari cu aceştia şi că încercăm să sprijinim cu stimuli economici, cu bani în economie.

Acest lucru s-a întâmplat în trimestrul I, se întâmplă şi în continuare. Evident că acest pachet de sprijin cu care am venit necesită o presiune pe deficit. De aceea Guvernul a şi luat măsura să diminueze cheltuielile cu minim 10%. Toate elementele de sprijin pentru economia României vor fi susţinute din bugetul României, fără a afecta deficitul public, aşa cum este el angajat în legile bugetare anuale. De altfel, acest lucru îl veţi vedea în rectificarea bugetară”, a conchis ministrul de Finanţe.

Referitor la situația actuală a României, ministrul susține că a preluat funcția într-o perioadă extrem de complicată. El a adus în discuție deficitele imense actuale, dar și cele prognozate.

Totodată, Câciu a făcut referire și la datoria publică a României care a crescut semnificativ în doar doi ani de zile.

Măsurile luate de Guvern în ultimele șase luni la nivel economic

„Trec peste posibilitatea ca unii să caute să speculeze, să facă marketing politic prin chemarea ministrului de Finanţe la pupitrul Parlamentului. Cred că ministrul Finanţelor este dator să vă explice cum stă. O să încep în felul următor. Am preluat o situaţie foarte complicată. N-aş vrea să mă refer la ipocrizie din perspectiva celor care au condus înainte, dar situaţia complicată întotdeauna înseamnă o moştenire. O situaţia complicată reprezentând deficite imense, deficit de concurent de 7%, un deficit public mare prognozat să se termine în 7,3% în anul 2021, după ce în 2020, în timpul pandemiei, am avut 9,4%.

O datorie publică crescută cu 13,7 puncte procentuale în doar 2 ani de zile. Am anunţat de la început să situaţia este complicată. O inflaţie care s-a triplat într-un singur an, în anul 2021, când era şi USR la guvernare de la 2,6% în noiembrie când am preluat mandatul era 7,8%. Dobânzi care s-au dublat într-un singur an, tot în 2021, de la 2,4% am preluat la 5,5%. Deci iată elemente care evolua într-un mod îngrijorător”, a afirmat Adrian Câciu, în plenul de luni al Camerei.

În discursul său, ministrul Finanțelor a mai adăugat că s-a datorie echilibrarea și stabilizarea țării, oferind un buget potrivit. Totodată, el a vorbit și despre reușitele de până acum, adăugând că nu s-au făcut foarte multe cheltuieli de când noua coaliția venit la guvernare.

Ministrul susține că anul 2022 este unul extrem de complicat și totodată este supus ”unei presiuni inflaționiste” care nu a mai lovit România din anul 2002. Totodată, el a adăugat că nici restul Europei nu s-a mai confruntat cu așa o criză de decenii întregi.

Adrian Câciu, despre criza din România

„Am preluat guvernarea şi mandatul şi am încercat să echilibrăm şi să stabilizăm România. Primul lucru pe care l-am făcut ca să stabilizăm România a fost să îi oferim un buget potrivit legii, înainte de începerea exercițiului financiar. Acest lucru a condus la predictibilitate fiscal-bugetară, a condus la generarea de încredere în rândul investitorilor, atât străini, cât şi români, iar datele pe primele trei luni din perspectiva investiţiilor directe ne arată că acestea au crescut cu 9,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi au dus la redeschiderea dialogului cu Comisia Europeană cu privire la modul în care România abordează procedura de deficit excesiv şi ieşirea din aceasta.

Mai mult decât atât, în luna noiembrie şi decembrie 2021, am reuşit reducerea deficitului pe ESA deşi era prognozat la 7,1%. Mulţi spun că s-a făcut lucrul acesta înainte. Vă spun că nu s-a făcut pentru că erau foarte multe cheltuieli amânate când am venit la guvernare, peste 40 miliarde lei amânate. La rectificarea pe care am făcut-o nu erau banii prinşi de pensii, de salarii, dar am trecut peste. Le-am rezolvat. Este anul 2022, un an complicat, un an care este supus unei presiuni inflaţioniste care nu s-a mai manifestat în România din 2002, o presiune inflaţionistă care nu vine din intern cât din extern. Ţări europene care nu s-au mai confruntat cu acest fenomen poate de 50 de ani”, a explicat Câciu.

Menționăm faptul că precizările ministrului vin după ce miercurea trecută, USR a depus o solicitare oficială la Camera Deputaţilor pentru chemarea ministrului Finanţelor Adrian Câciu la Ora Guvernului, în data de 30 mai.

Solicitarea USR se intitulează „România spre faliment. Ne împrumutăm cu 1.000 de euro pe secundă. Cum opriţi dezastrul fiscal?”. Dacă ministrul PSD nu se prezintă pe 30 mai în Parlament, USR va depune moţiune simplă împotriva lui, mai precizează comunicatul de presă al partidului.