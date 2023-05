Comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean, a susținut că estimările venite de la Comisia Europeană indică că se va înregistra o creştere de 8% a traficului aerian în această vară. Ea a spus că se așteaptă să fie aglomerat în aeroporturi.

„Da. Estimările noastre arată o creştere de 8% a traficului aerian în vară. Europenii doresc să călătorească cu avionul. În aeroporturi avem următoarea problemă: nu toate sunt la zi cu reangajările post-pandemie. Avem greve de controlori de trafic, cum a fost recent în Franţa, care afectează tot survolul”, a declarat Adina Vălean.

Adina Vălean, despre întârzierile avioanelor

Comisarul european a atins și subiectul referitor la întârzierea avioanelor, explicând că există discuţii cu companiile de zbor în acest sens.

„Nu este corect să ofere sloturi dacă nu au capacitate de a oferi serviciile la sol. Ei spun că pot să gestioneze 300 de zboruri pe zi, dar în fapt au toate serviciile mult sub-dimensionate. Asta înseamnă întârzieri.

Nu ştiţi ce luptă a fost să apărăm drepturile pasagerilor în timpul pandemiei. A fost o presiune imensă să nu mai primească nimeni nimic (banii – n.r.) din cauza situaţiei”, a adăugat comisarul european.

Reţeaua de autostrăzi a României, cea mai mare rușine

Adina Vălean a ținut să menționeze că cea mai marea durere şi marea ruşine a românilor rămâne reţeaua de autostrăzi. Potrivit acesteia, nu există informaţii potrivit cărora proiectele de autostrăzi la care guvernul s-a angajat prin PNRR ar fi întârziate.

”Pentru cetăţean, marea durere şi marea ruşine rămâne reţeaua de autostrăzi. Avem absolută nevoie să facem repede autostrăzile pe care le-am planificat. Eu am primit semnale încurajatoare dinspre autorităţi.

Nu am elemente să afirm că e ceva întârziat sau că nu se face sau că se pierde şi atunci trag nădejde că, dacă aceste proiecte merg aşa cum au pornit, ar trebui să avem autostrăzile”, a declarat Adina Vălean la Prima TV.

Relație bună cu ministrul Sorin Grindeanu

Un alt subiect atins a fost relația pe care o are cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu de la PSD. Vălean a susținut că lucrează foarte bine cu acesta.

”Foarte bine. Am lucrat foarte bine cu toţi miniştrii Transporturilor. Am avut PNL, USR şi acum PSD. Toată lumea înţelege că e o aşteptare publică uriaşă şi de la un ministru al Transporturilor, şi de la un comisar al Transporturilor şi atunci ne-am întâlnit în mod natural că ce am stabilit, care sunt proiectele, de alea ne ţinem şi facem tot ce putem ca ele să meargă înainte”, a spus Vălean.

În plus, comisarul european al Transporturilor a susținut că nu e interesată să revină în politica naţională.

„Eu trebuie să-mi termin mandatul de comisar, e foarte important. Mai am foarte multe de făcut”, a răspuns ea referitor la o posibilă intrare în Guvern, pe poziția de ministru.