Nu trebuie să ne îngrijorăm că românii îşi vor pierde de tot încrederea în UE, este de părere Adina Vălean, comisarul european pentru transporturi.

Cetăţenii Europei nu mai au încredere în UE?

Ea nu se arată îngrijorată de mica scădere a procentului de încredere faţă de precedentul eurobarometru şi atrage oricum atenţia că este vorba despre un fenomen care are loc la nivel european.

„Dacă e să ne uităm la eurobarometru, vedem că încrederea românilor sau diferenţa de procent între eurobarometrul actual şi cel precedent este, să zicem, poate de un 2% dincolo de valorile absolute, asta înseamnă o scădere în media europeană.

Şi atunci întrebarea, dacă îmi permiteţi să o reformulez, ar fi de ce scade încrederea cetăţenilor europeni în Uniunea Europeană? Şi trebuie să spun că nu văd un răspuns neapărat simplu”, a explicat Adina Vălean, invitată în cadrul emisiunii „Insider Politic” de la Prima TV.

Europenii au dat dovadă de o solidaritate şi o capacitate de a lucra împreună extraordinară

În special în cazul ultimelor crize cu care s-a confruntat continentul, UE a fost extrem de utilă, iar cetăţenii au simţit asta.

„Uniunea Europeană s-a dovedit extrem de utilă, a fost absolut evident şi eu cred că cetăţenii au simţit acest lucru în timpul recentelor crize. Ce am fi făcut în mod fărămiţat în timpul pandemiei dacă nu aveam o coordonare centrală?

Îmi aduc aminte dezastrul care era cu tot traficul rutier, dacă nu am fi instituit coridoarele verzi în timpul pandemiei. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu am fi găsit împreună vaccinul? Dacă nu am fi făcut coordonare şi solidaritate.

Imediat criza energetică, apoi acest război neprovocat al Rusiei în Ucraina a dat dovadă de o mare solidaritate europeană, iar cetăţenii europeni au fost extrem de mişcaţi de ceea ce se întâmplă la graniţele Uniunii şi au dat dovadă de o solidaritate şi o capacitate de a lucra împreună extraordinară”, a adăugat Adina Vălean.

„Nu aş fi îngrijorată că românii anume au o scădere dramatică de încredere în instituţii”

Comisarul european pentru transporturi recunoaşte că tot acest stres repetat are un impact puternic asupra economiei, însă toate aceste probleme nu ar trebui puse în echilibru cu încrederea în autorităţi şi în guverne.

„Sigur că toate aceste stresuri, tot acest stres repetat, impactează cumva economia. Avem, ne spun specialiştii, o creştere a inflaţiei, există un pic de slabă predictibilitate pentru viitor şi cred că multe îngrijorări.

Cred că traiul de zi cu zi, viitorul ce ne aşteaptă şi nu e neapărat o scădere, consider eu, permite şi nu sunt specialist în instituţii europene anume pentru că ar trebui văzută şi pusă în echilibru şi cu încrederea în autorităţi, în guverne. Deci, nu aş fi îngrijorată că românii anume au o scădere dramatică de încredere în instituţii”, a afirmat sâmbătă, 13 mai, Adina Vălean.