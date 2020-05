Într-o postare pe pagina ei de socializare, medicul Adina Alberts se arată şocată de o propunere recentă a premierului israelian Benjamin Netanyahu, care ar vrea ca toate persoane şi în special copiii să primească un senzor implantat sub piele, care să activeze o alarmă când două persoane se apropie prea mult una de alta, în contextul distanţării sociale.

De ceva vreme, auzim tot felul de scenarii SF legate de pandemia de coronavirus, însă cei mai mulţi nu le-au dat importanţă, spune medicul. „Așa o aberație nu credeam că o să fie vreodată grăită în spațiul public de un om de calibrul” lui Netanyahu, scrie Adina Alberts pe pagina ei de Facebook. Ea subliniază şi pericolele evidente la care ar putea fi supuşi copiii dacă această microcipare ar fi vreodată realizată.

Mesajul integral postat de medicul Adina Alberts

„De la teorie a conspirației, la realitate: Premierul Israelului vrea copiii microcipaţi!

Sunt mai bine de trei luni de când auzim tot felul de scenarii SF legate de pandemia care a indus panică și teroare în întreaga lume, însă cine le-a dat importanță? Am zâmbit și am trecut mai departe. Premierul israelian Benjamin Netanyahu, însă, a făcut o declarație zdruncinătoare: „Am vorbit cu liderii noștri din tehnologie în vederea găsirii unei metode de a măsura [distanța dintre oameni], precum senzorii. De exemplu, toate persoanele, în special copiii – vreau ca micuții să fie primii – să poarte un senzor care să activeze o alarmă atunci când se apropie prea mult de o altă persoană, precum senzorii de pe mașini”, a spus Netanyahu, citat de The Jerusalem Post. Presa noastră titrează că premierul ar fi specificat că vrea acești senzori să fie implantați.

Iertați-mă, dar așa o aberație nu credeam că o să fie vreodată grăită în spațiul public de un om de calibrul lui Benjamin Netanyahu!

Evident, oamenii de știință l-au contrazis imediat și au expus pericolele iminente: atentatul la siguranța copiilor, care pot fi monitorizați de tot felul de indivizi – fie hackeri, fie pedofili.

Totodată, biroul lui Netanyahu insistă: „Este o acţiune voluntară, scopul este de a-i ajuta pe copii să stea la distanţă” (sursa: Ynetnews).

Dumneavoastră cum ați reacționa dacă s-ar propune o astfel de măsură și în țara noastră?”