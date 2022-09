Maria Dragomiroiu a vorbit, deschis, în urmă cu puțin timp, despre cele mai intense momente din cariera sa artistică. Ea a atins și un subiect de interes și extrem de sensibil pentru toți românii. Este vorba de relația pe care a avut-o cu Nicolae Ceaușescu.

Multă lume știe că îndrăgita interpretă de muzică populară a fost una dintre artistele preferate de Ceaușescu. Prezentă, sâmbătă seara, în emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, Maria Dragomiroiu a spus cum se desfășurau momentele artistice petrecute în prezența acestuia dar mai ales câți bani câștiga.

Maria Dragomiroiu era prezentă la petrecerile lui Nicolae Ceaușescu. Cum acesta era un mare iubitor al muzicii populare, artista era nelipsită din preajma lui când venea vorba de voie bună. Invitată în emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai” Maria Dragomiroiu a dezvăluit și câți bani a primit ea numai pentru faptul că i-a cântat lui Nicolae Ceaușescu. Mulți români se așteptau probabil ca fostul dictator să fi fost generos, însă lucrurile au stat exact invers.

Câți bani încasa Maria Dragomiroiu de la fostul dictator

Artista de muzică populară a povestit că singura satisfacție pe care o avea era legată de mândria că i-a cântat președintelui de atunci al României. Ceaușescu nu era deloc generos din punct de vedere financiar iar sumele oferite erau unele .

“I-am cântat lui Nicolae Ceaușescu și este un semn de mândrie pentru orice artist să cânte unui șef de stat. Pentru mine a fost bine, dar să știți că nu mi-a adus niciun avantaj, nu am profitat cu absolut nimic. Nici măcar o mașină nu am putut să-mi iau. Doamna Stela Popescu m-a ajutat și prin Ana Mureșan am făcut rost să-mi cumpăr o mașină”, a declarat Maria Dragomiroiu.

Cerința specială a lui Nicolae Ceaușescu

El a dezvăluit că Nicolae Ceaușescu îi punea pe artiști să cânte piesele exact așa cum erau ele scrise, nu cenzurate ca la televizor.

“Cântecul trebuia să-l cânți exact așa, nu cum era la televizor, pentru că la televizor nu aveai voie să spui “țațo” sau “dar-ar naiba în tine dragoste”, iar Nicolae Ceaușescu ne oprea. Ne plătea foarte puțin, dar nu conta. Era mândria și faima că ai cântat șefului statului”, a mai spus aceasta în emisiunea lui Denise Rifai.

În cei peste 40 de ani de carieră în industria muzicală, ea a lansat 23 de albume și a obținut Discul de Aur pentru vânzările record ale albumului „Cântecul și dragostea”. Anual, ea efectuează un turneu în America, bucurându-i cu muzică plină de sensibilitate pe românii plecați din țara lor natală.