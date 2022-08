După ce a vizitat orașul său de suflet Istanbul, Denise este pregătită să ducă emisiunea la un alt nivel. Noi am vorbit cu ea și ne-a dezvăluit ce le-a pregătit telespectatorilor.

1. Începe un nou sezon 40 de întrebări cu Denise Rifai, ce surprize ați pregătit pentru telespectatori?

Denise Rifai: Imi doresc ca si pana acum sa le oferim telespectatorilor un produs de televiziune premium, cu interviuri interesante, revelatoare; sper sa avem succes, ca si pana acum, iar pentru asta am nevoie de dumneavoastra, cei care ne urmariti din fata micilor ecrane si va multumesc pentru ca m-ati insotit in aceasta calatorie minunata, care, iata, a ajuns la cel de-al treilea sezon. Multumesc echipei mele pentru tot sprijinul pe care mi-l ofera, pentru determinarea si daruirea cu care lucreaza pentru fiecare emisie in parte. Tratam cu multa seriozitate fiecare emisie si sper sa ma ajute Dumnezeu sa ii bucur pe oameni asa cum am facut-o pana acum.

2. Care a fost invitatul care te-a lăsat cu un gust amar?

Denise Rifai: Fiecare personalitate care paseste in platoul emisiunii se asaza in fata mea asa cum simte ca trebuie. Eu apreciez ca au venit la „40 de intrebari cu Denise Rifai” si ca ne lasa sa ii cunoastem, aratandu-ne doar niste laturi sau pe toate, fiecare dupa cum simte ca o poate face.

Eu le multumesc tuturor celor care au venit la noi, muncim foarte mult si tratam cu mare responsabilitate vietile invitatilor. Nu este usor sa iti expui deciziile, sentimentele, sa explici anumite contexte care fac parte din existenta ta. Le multumesc tuturor invitatilor mei ca au venit sa raspunda celor 40 de intrebari si sa se dezvaluie, astfel, in fata milioanelor de oameni.

3. Care este cea mai bună prezentatoare din România?

Denise Rifai: Nu as vrea sa supar vreo colega, motiv pentru care o sa spun ca o iubesc pe Andreea Esca!

4. Ești o femeie împlinită din punct de vedere al carierei, ce ne poți spune despre viața personală?

Denise Rifai: Exista foarte multa frumusete in viata mea, echilibru, oameni multi care ma iubesc si pe care ii iubesc. Sunt foarte bine. Multumesc, Bunului Dumnezeu ca sunt foarte bine!

5. Cum ar trebui să fie bărbatul perfect pentru Denise Rifai?

Denise Rifai: Trebuie sa fie mai inteligent decat sunt eu, sa aiba raspunsuri la intrebarile la care eu nu am raspuns, sa ma simt in singuranta langa el, sa fie muncitor si sa fie o fire energica. Eu sunt o tipa energica si am nevoie de un partener pe masura.

6. Care este cel mai mare regret al tău?

Denise Rifai: Nu stiu daca am regrete, dar mă intreb in fiecare zi daca sunt cea mai buna versiune a mea, daca as fi putut sa fac mai mult, sa fiu mai buna.

7. Care este cea mai mare împlinire?

Denise Rifai: Profesia mea. Este tot ce mi-am dorit pe lumea asta si Dumnezeu mi-a dat. Simt ca este acel loc din care pot face ceva pentru oameni. E un sentiment foarte placut acela cand jobul tau coincide cu pasiunea ta. Nu simti cum trece timpul, nu ai senzatia ca muncesti. Eu ma bucur de tot ceea ce inseamna munca mea.

8. Care este cel mai valoros lucru material pe care îl dețineți?

Denise Rifai: Nu ma leg de lucruri, dar imi iubesc bijuteriile si cand trebuie sa le dau jos am un sentiment ciudat :0).

9. Ai intra în politică dacă ti se va propune?

Denise Rifai: Acum jurnalismul este marea mea dragoste și rămân aici câtă vreme o să consider ca este nevoie de mine.

10. Ce ai schimba prima dată în România? Ce nu îți place în această țară?

Denise Rifai: Imi plac foarte multe lucruri la Romania si nu-mi plac multe lucruri la Romania. Nu poti sa schimbi de unul singur. Probabil voi intra in politica daca o sa consider ca pot face mai multe lucruri de acolo decat pot sa fac de aici. Momentan nu se pot face multe lucruri, dupa cum am vazut, pentru ca ai nevoie de echipa… Trebuie sa fii intr-o echipa in care cu totii sa isi doreasca acelasi lucru. In Romania sunt multe de reglementat. In primul rand legislatia. La noi toate legile pe care le avem sunt taiate de alte ordonante, proiecte legislative. Este un haos teribil in legislatie.

Concluzia este una foarte simpla, sunt foarte multi oameni in politica in care eu am crezut si pe care ii cunosteam dinainte sa faca politica si care m-au dezamagit. Odata ajunsi acolo, un abur al puterii a pus stapanire pe ei si nu au mai facut nimic din ce trebuia facut. Asa ca este complicat… De aici, de pe margine, cum imi place mie sa spun, suntem foarte utili si schimbam foarte multe lucruri.