Într-un interviu acordat pentru VIVA, Zanni a vorbit despre perioada de dinainte de a cunoaște celebritate și de a fi ajutat de Alex Velea. Mai exact, acesta susține că înainte de muzică, el era frizer la un cămin studențesc.

Totodată, Zanni a mai adăugat că a făcut cursuile de frizer, avea deja clienți fideli, era cunoscut și se hotărâse deja în legătură cu viitorul său.

„Eram un simplu frizer într-un cămin de studenți și mă plictiseam, trecusem de etapa copilăriei, mă maturizasem, făcusem cursurile de frizeri, știam ce vreau să fac cu viața mea.

Aveam clienții mei, o comunitate a mea în acel cămin, eram cunoscut ca frizer. Doream să evoluez, să părăsesc acel cerc”, a declarat Zanni pentru Viva.ro .

Cum a început colaborarea cu Alex Velea

În ceea ce privește lansarea sa, Zanni susține că într-o seară a vrut să își încerce norocul și i-a dat un mesaj lui Alex Velea. Deși credea că nu îi va răspunde niciodată, acesta a avut o surpriză plăcută.

În urma discuției cei doi au decis să se întâlnească, iar în doar o lună de zile, a reușit deja să lanseze prima piesă și să aibă și un concert.

„Am avut o seară în care trebuia să stau cu mine și, după multe gânduri, am decis să îi dau un mesaj lui Alex Velea. Eram convins că nu va răspunde, dar m-am înșelat, mi-a răspuns foarte repede.

Mi-a propus să ne vedem. Totul s-a întâmplat cu repeziciune. Deși nu mai cochetasem cu muzica, în maximum o lună de când am ajuns la el la studio, am lansat prima piesă. Totul a evoluat foarte rapid, am mers în concert, lucrurile s-au aliniat cum trebuie. Alex Velea se aștepta să fie greu, nu făcusem muzică, dar a crezut în mine”, a mai spus artistul.

Totodată, el a mai adăugat că Alex Velea a avut un impact major în cariera sa, precizând că încă nu se condiră un cântăreț, însă îi este suficient că poate să trăiască și să simtă muzica.

„Nu am descoperit acest lucru, nu sunt cântăreț. Lângă Alex Velea am reușit să învăț notele, să cânt și live, deși n-am o voce de interpret, nu sunt Justin Bieber. Cred că un cântăreț nu are succes cu o interpretare impecabilă, ci are succes dacă pune sentimente în acea melodie, dacă face oamenii care îl ascultă să trăiască, să simtă. Muzica înseamnă sentiment, nu numai talent. Eu nu cred că am calități de cântăreț, dar pun suflet în ceea ce cânt”, a mai spus căștigătorul Survivor România 2021 pentru aceeași sursă citată.