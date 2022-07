Traian Băsescu are numai cuvinte de laudă la adresa Anamariei Prodan! „O femeie frumoasă şi inteligentă”

Anamaria Prodan postează des pe contul său de Instagram pentru a-și ține fanii la curent cu tot ce se petrece în viața ei, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Recent, vedeta a atras din nou atenția oamenilor cu o postare inedită.

Aceasta a încărcat pe contul său de Instagram o scrisoare în care Traian Băsescu o descrie ca fiind o femeie frumoasă și inteligentă. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca fostul președinte al României să o admire așa mult pe Anamaria Prodan.

„Anamaria Prodan Reghecampf, un agent FIFA unic în felul său. O femeie frumoasă şi inteligentă, îndrăgostită de Reghe şi de fotbal. Anamaria a reuşit să facă o carieră strălucită, fiind unul din puţinii bărbaţi din marea de ‘doamne’ care populează fotbalul românesc.

A reuşit să facă performanţă prin inteligenţă, dragoste şi respect pentru fotbal şi jucătorii pe care i-a avut în contract. A fost întotdeauna îngerul păzitor al jucătorilor ei, susţinându-i şi atunci când erau ieşiţi din formă.

Când a trebuit să îi transfere, a fost un negociator de succes apărând cu onestitate şi întotdeauna interesele jucătorului. Mare noroc a a avut Reghe!”, scrie în scrisoarea lui Traian Băsescu. Menționăm faptul că Dennis Man este cel care a făcut publică scrisoarea lui Traian Băsescu.

Aparent, viața personală a Anamaria Prodan devine din ce în ce mai bună. Nu doar că este lăudată constant de presa națională și internațională, dar relația ei cu Laurențiu Reghecampf pare că s-a îmbunătățit. Recent, impresara a făcut o dezvăluire neașteptată.

Anamaria Prodan spune că vorbește non stop cu Laurențiu Reghecampf

Vedeta a dezvăluit recent că ea și Laurențiu Reghecampf comunică „non stop” despre mai multe subiecte.

„Eu cu Laurențiu comunic non stop. Vorbim despre orice, ce probleme am, ce nevoie are Bebe, ce s-a scris. Pe copil nimeni nu îl poate obliga. Dacă el nu vrea să meargă la tatăl lui… Sunt alegerile copiilor mei, le respect, vorbim frumos despre Laur și ne gândim cum s-a ajuns aici”, a dezvăluit recent Anamaria Prodan.

De asemenea, vedeta a subliniat că va rezolva „puzzle-ul” cu care se confruntă în momentul de față și va afla cum a ajuns noua iubită a lui Reghecampf, Corina Caciuc, atât de aproape de ei.

„Până închid ochii o să rezolv puzzle-ul asta: cum a ajuns fetița asta atât de aproape de noi? (…) Laurențiu a fost doar o pradă ușoară”, a completat impresara.