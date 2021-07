Vicepremierul Dan Barna, copreşedinte al USR PLUS, vorbeşte despre motivul pentru care România doreşte să impună restricţii pentru cei nevaccinaţi, în contextul pericolului reprezentat de varianta Delta.

El spune că nu există un “drept” al unei persoane de a-i infecta pe ceilalţi: “Este dreptul tău să faci orice, în măsura în care nu afectezi sănătatea comunităţii”.

Dacă ne uităm la ţările din jurul României, putem observa că 97% dintre persoanele infectate cu varianta Delta a SARS-CoV-2 sunt persoane nevaccinate, afirmă Barna.

“Nu e o chestiune de restricţii pentru nevaccinaţi. Este o chestiune foarte simplă – şi o să continuu să fiu pe poziţia pe care o am de o perioadă – am sperat cu toţii că valul patru nu va mai veni, că am scăpat de pandemie.

Uitându-ne la ce se întâmplă acum la ţările din jur (…) s-a constatat că 97% din cei infectaţi cu virusul Delta sunt persoane nevaccinate. Iar din cei 3% care, vaccinaţi fiind, au contractat totuşi virusul au avut simptome foarte uşoare, aproape neglijabile şi nu au pus niciun fel de presiune pe sistemul de sănătate.

De aici, concluzia este una singură: ori înţelegem cât de important e să ne vaccinăm – şi aici e dreptul fiecărui cetăţean să decidă, spun asta foarte clar, că am văzut că este interpretat în diverse feluri – (..) alternativa sunt aceste măsuri de prevenţie”, a precizat Dan Barna.