Adevărul despre Raluca Turcan! Care a fost cel mai mic salariu pe care l-a primit ministrul Muncii

În cadrul emisiunii ”Punctul de întâlnire” a lui Radu Tudor, jurnalista Gina Vicariu a întrebat-o pe Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale, dacă a avut vreodată un loc de muncă în mediul privat și ce funcție și salariu a avut.

Raluca Turcan a precizat că este fericită că a primit astfel de întrebări pentru că o fac să se gândească la începuturile ei profesionale. Ministrul Muncii a povestit că a terminat ASE-ul și că primul loc de muncă a fost în mediul privat.

“Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Mă face să mă gândesc la începuturile mele profesionale. Am absolvit ASE-ul, Facultatea de Relații Economice Internaționale cu dorința de a intra în mediul de business și primul meu job a fost în sectorul privat.”, spune ministrul.

Ministrul Muncii și Protecției Sociale a precizat că primul loc de muncă l-a avut ca și consilier de relații publice și că avea un salariu foarte mic, fiind nevoită să primească bani de la părinții ei.

Raluca Turcan a mai spus că, după perioada în care a avut un salariu foarte mic, și-a dat seama că în mediul privat se pot obține venituri mai mari. Ea a mai spus că viața a condus-o în mediul public dar că, dacă ar fi să o ia de la capăt, ar începe tot în mediul privat.

”Deci, da, am lucrat și în mediul privat, am avut și salariu foarte mic, dar după aceea dacă am văzut că mediul privat e un mediu propice în care poți să obții venituri mai mari. Ulterior, viața m-a condus în sectorul public, însă dacă ar fi să o iau de la capăt, să știți că aș începe tot cu mediul privat”, a mărturisit Raluca Turcan.