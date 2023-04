Raed Arafat ocupă funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), dar este și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU). El este cel care a fondat SMURD, Raed Arafat fiind pasionat de medicină.

Șeful DSU s-a născut la Damasc, pe 24 mai 1964, și mai are încă doi frați. Raed Arafat provine dintr-o familie educată, tatăl său reușind să adune o avere de la 0. Mama sa a absolvit Limbi Străine, dar nu a profesat niciodată în domeniu. Totuși, ea a pus mare preț pe educația celor trei copii ai ei.

Așadar, la vârsta de 16 ani, Raed Arafat ajung în România pentru a studia medicina, cu toate că îi spusese tatălui său că se va înscrie la Politehnică.

Raed Arafat depusese cerere pentru un rezidențiat în Franța

Ajuns în România, șeful DSU a studiat limba română la Pitești, apoi a urmat cursurile de la Universitatea de Medicină din Târgu Mureș. El s-a specializat în anestezie și terapie intensivă la Târgu Mureș și la Cluj.

După terminarea facultății, în toamna anului lui 1989, Raed Arafat a depus cerere pentru un rezidențiat în Franța, însă până să i se aprobe cererea a început deja Revoluția.

Atunci, Raed Arafat s-a oferit voluntar la Ambulanța din Cluj, unde a cunoscut un medic german specializat în medicina de urgență. Cu ajutorul acestui medic, mașina de ambulanță veche a fost schimbată cu una mai nou și mai mare, aceasta fiind dotată cu un defibrilator și cu alte echipamente necesare în cazul unei intervenții de urgență.

De-a lungul timpului, Raed Arafat a participat la mai multe cursuri și seminarii de formare în acest sens.

Raed Arafat are o diplomă de doctor-medic obținută în 1989, apoi și o diplomă de master, obținută în 2003, după absolvirea Masteratului European în Medicină de Dezastre la Universitatea Liberă din Bruxelles.

Raed Arafat a fost mereu discret cu privire la viața personală

Șeful DSU a revoluționat sistemul de intervenție de urgență la noi în țară, însă mereu a păstrat viața privată departe de ochii curioșilor. La un moment dat el a oferit un interviu în care a explicat motivul pentru care nu are soție.

”Sunt o mie de răspunsuri care se pot da, dar uite aşa, simplu: pentru că era imposibil să combin lucrul pe care eu l-am făcut ani de zile cu o viaţă personală care să fie dedicată unei familii. Nu poţi să ai familie şi să ai în acelaşi timp o muncă în care eşti implicat 24 din 24, la maxim. Asta e părerea mea, plus că nu s-a întâmplat. La noi în familie, tatăl meu a fost însurat la 47-48 de ani. Suntem doi fraţi şi o soră. Fratele a fost subinginer, iar sora este medic. Eu am mers după pasiune, după muncă şi după dedicare totală la această activitate. Un concediu adevărat am avut ultima dată în 2004”, spune acesta.