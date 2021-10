Adevărul despre vaccinul anti-COVID! Cât de mult protejează serul împotriva bolii

Uniunea Europeană a decis ca persoanele care au trecut deja prin boală să poată participa la anumite activități, la fel ca cei care s-au vaccinat anti-coronavirus, mergând pe ideea că răspunsul imunitar este puternic în ambele cazuri.

În ceea ce privește Statele Unite ale Americii, oficialii în sănătate au decis ca persoanele să fie împărțite în două categorii, vaccinați și nevaccinați, fără a ține cont dacă persoanele au trecut prin boală.

Decizia luată de oficialii americani a fost făcute pe baza mai multor date științifice, care arată că răspunsul imunitar în cazul care au trecut prin boală este extrem de variabil, motiv pentru care este nesigur, arată arstechnica.com. De cealaltă parte, răspunsul imun generat de vaccinul anti-coronavirus s-a dovedit a fi, în nenumărate rânduri, mult mai ridicat decât celălalt.

Diferențele dintre bolile pe care le poți dezvolta

Sursa anterior citată arată că vaccinul anti-coronavirus este sigur, dar că pot apărea și efecte adverse rare. Unul dintre cele mai periculoase efecte adverse este apariția miocarditei, o inflamație a mușchiului inimii. Rata apariției acestei boli la persoanele de sex masculin aflate în grupa de vârstă 12-29 de ani este de 41 la un milion.

În comparație, persoanele care se infectează cu coronavirus pot avea simptomele respective bolii pentru o perioadă mai îndelungată de timp. Acest lucru se petrece la jumătate dintre cei infectați cu coronavirus.

Eficacitatea vaccinurilor

Un studiu recent arată că vaccinul produs de Pfizer-BioNTech are o eficacitate de 90% în ceea ce privește spitalizările COVID-19 timp de șase luni. Un alt studiu arată că vaccinul produs de Moderna are o eficacitate de 93% în ceea ce privește spitalizările printre cei care prezintă condiții imunocompresive. Mai mult decât atât, un studiu arată că vaccinul produs de Johnson & Johnson’s are o eficiență de 71%.

Nivelul anticorpilor

Anticorpii pot oferi un indicator rezonabil cu privire la cât de bine este protejat cineva. Un studiu efectuat la sfârșitul anului trecut, care a urmărit 12.500 de lucrători din domeniul sănătății, a constatat că cu cât sunt mai mari nivelurile de anticorpi, cu atât este mai mic riscul de infecție. Și în luna mai a acestui an, cercetătorii au găsit o relație „remarcabil de puternică” între nivelurile de neutralizare a anticorpilor și protecția împotriva vaccinurilor.

O diferență fundamentală între răspunsurile imune generate de vaccinuri și infecția naturală este specificitatea lor. Într-o infecție naturală, virusurile SARS-CoV-2 întregi infectează celulele din căile respiratorii. Celulele imune care răspund pot viza orice număr de fațete ale virușilor întregi. Acest lucru creează o diversitate relativ mare de anticorpi care se leagă de diferiți biți de SARS-CoV-2. Între timp, vaccinurile oferă doar sistemului imunitar fragmente cheie ale SARS-CoV-2 – și anume proteina vârf a virusului.

Aceasta este proteina pe care SARS-CoV-2 o folosește pentru a intra în celulele umane și este o țintă cheie a neutralizării anticorpilor. Toți anticorpii la persoanele vaccinate vor viza proteina spike. Deși persoanele vaccinate au mai puțină diversitate de anticorpi decât persoanele infectate anterior, ele au un nivel ridicat de anticorpi foarte vizați.

Varianta Delta

Într-un studiu francez publicat în iulie în Nature, cercetătorii au examinat anticorpi la 56 de persoane nevaccinate care și-au revenit după o infecție cu SARS-CoV-2 înainte de apariția variantei Delta. La șase luni după infecția lor și pe fondul creșterii noii variante, cercetătorii au descoperit că nivelurile lor de anticorpi neutralizanți erau de 4 până la 6 ori mai mici împotriva acestei variante decât erau față de variantele anterioare.

Cercetătorii au analizat apoi un grup diferit de 47 de persoane care au împlinit un an de la o infecție cu SARS-CoV-2. Dintre cei 47, 26 erau încă nevaccinați și 21 primiseră o doză de vaccin. În acel moment, cei 26 nevaccinați au avut niveluri extrem de scăzute de anticorpi neutralizanți împotriva oricăror variante SARS-CoV-2, în special Delta.

Mulți oameni nu au avut niveluri detectabile de anticorpi neutralizanți împotriva acestei variante. Între timp, grupul vaccinat a avut niveluri ridicate de anticorpi neutralizanți similari sau peste nivelurile observate la persoanele care au fost complet vaccinate.