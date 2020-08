PSD dorește ca funcția pe care o ocupă acum Ludovic Orban să fie luată de către Florin Georgescu, prim-viceguvernator al BNR. Acesta a terminat în anul 1976, Facultatea Finanţe-Contabilitate, Academia de Studii Economice, Bucureşti.

Ulterior, în 1989, acesta a terminat un doctorat în finanţe, circulaţie bănească şi credit, Academia de Studii Economice, Bucureşti.

După Revoluție, în august 1991, Florin Georgescu a plecat în SUA, la Henry Bloch School of Business and Public Administration – University of Missouri Kansas City, unde a făcut un stagiu de cercetare ştiinţifică privind managementul financiar-bancar în conditile economiei de piaţă, ca bursier Alexander Hamilton, în programul Fulbright.

Acesta a urmat și cursurile Institutului Internațional pentru Dezvoltarea Managementului în anul 2004 în Elveția.

Ce funcții a mai ocupat

Prim-viceguvernatorul Băncii Române a României are un CV impresionant când vine vorba despre experiența profesională.

Din 1976 și până în 1988, acesta a fost inspector în cadrul Inspecţiei Teritoriale Financiare de Stat Bucureşti, din Ministerul Finanţelor. Ulterior a devenit șef serviciu control financiar în unităţi economice din industrie, construcţii, transporturi şi cooperaţia meşteşugărească.

După Revoluție acesta a fost Director al Inspecţiei Teritoriale Financiare de Stat Bucureşti, din Ministerul Finanţelor. În același timp a fost și Director general al Direcţiei Generale a Controlului Financiar de Stat Bucureşti, din Ministerul Finanţelor, până în anul 1992, când a devenit Secretar de stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor.

În perioada 1992-1996 acesta a fost ministru de stat și ministru al Finanțelor dar și Guvernator, din partea României, Ia Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

Din 1996 a devenit deputat dar și vicepreședintele Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci a Camerei Deputaţilor timp de 4 ani.

În perioada aprilie-octombrie 2004 acesta a fost Preşedinte al Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Române, ulterior, timp de 6 ani a fost Membru în Comitetul de Supraveghere Bancară (Banking Supervision Committee) al Băncii Centrale Europene.

Din ianuarie 2011 și până în prezent este membru în Comitetul European pentru Risc Sistemic, în calitate de reprezentant al autorităţii de supraveghere bancară (responsabilitate suspendată odată cu numirea în funcţia de Viceprim-ministru şi Ministru al Finanţelor Publice, 7 mai 2012 – 21 decembrie 2012).

Din octombrie 2004 până în prezent Florin Georgescu este vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie şi Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a României: octombrie 2004 – prezent (responsabilitate suspendată pe parcursul îndeplinirii mandatului de Viceprim-ministru şi Ministru al Finanţelor Publice, 7 mai 2012 – 21 decembrie 2012)

În mai 2012, acesta a ocupat funcția de viceprim-ministru şi Ministru al Finanţelor Publice; guvernator, din partea României, Ia Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca Europeană de Investiţii timp de 8 luni.

Ulterior a fost ales vicepreşedinte al Consiliului de administraţie şi Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a României.

Decorații

În CV-ul publicat pe site-ul oficial al Băncii Naționale a României, se arată că Florin Georgescu a primit mai multe decorații, astfel:

Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer, ianuarie 2010

Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler, decembrie 2002

Ordinul „Meritul industrial şi comercial” în grad de Mare Ofiţer, ianuarie 2007

Emblema „Onoarea Armatei Române”, noiembrie 2010

În plus, mâna dreaptă a lui Mugur Isărescu a primit și titluri științifice precum:

Doctor Honoris Causa al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (2013)

Doctor Honoris Causa al Universităţii Aurel Vlaicu din Arad (2013)

Ciolacu a transmis miercuri că social-democraţii vor propune un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în cazul în care moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban va trece în Parlament. Această propunere este un tehnocrat, fost membru PSD, ”finanţist”.

”Vom merge cu o propunere de prim ministru la Cotroceni. Avem o propunere de tehnocrat şi o vom prezenta şi cu un program pe termen mediu economic. Este un fost membru PSD. Este un finanţist”, a declarat Marcel Ciolacu. Astăzi, jurnalista Denise Rifai a scris pe contul ei de Facebook că propunerea de premier a PSD ar fi Florin Georgescu.