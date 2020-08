Acesta a vorbit despre majorarea pensiilor și motivul pentru care Guvernul a ajuns la o astfel de decizie. Ionel Dancă a precizat că efortul bugetar este unul considerabil, iar în cazul în care pensiile ar fi fost majorate cu 40%, acest lucru ar fi însemnat un „foc” la bugetul național.

„Este cea mai mare creștere a pensiilor, pe care au avut-o pensionarii în România, în 30 de ani. Mă refer ca sumă. Este mult mai mult decât a făcut orice alt guvern. Efortul nostru este unul absolut eroic, pe fondul pandemiei. Am reușit, printr-o distribuție echilibrată a resurselor, să realizăm această creștere a punctului de pensie de la 1.265 de lei la 1.442 de lei.

Efortul bugetar este unul considerabil pentru anul în curs, dar și pentru anii care vin. 14% înseamnă un efort bugetar de 3,6 miliarde până la sfârșitul anului. Dacă măream pensiile cu 40%, am fi dat foc bugetului național. Nicio țară în perioadă de criză nu ar fi făcut această majorare”, a spus Ionel Dancă, la Realitatea Plus.

Ce se întâmplă cu alocațiile

Șeful Cancelariei Guvernului a mai vorbit și despre majorarea alocațiilor, care potrivit acestuia, vor crește cu 20%.

În ceea ce privește șomajul tehnic, Ionel Dancă a precizat că resursele financiare au fost asigurate și atent drămuite.

„În același timp am crescut și alocațiile pentru copii, cu 20%. Am asigurat șomajul tehnic și am asigurat resurse financiare pentru relansarea economică. Resursele sunt atent drămuite și foarte serios distribuite. Scenariile pe care le-am avut în calcul au avut în vedere realitățile economice.

Vom avea o scădere economică de aproximativ de 3,8% pe anul în curs. A scăzut colectarea la bugetul național, cee ace a cântărit foarte mult. Această majorare a pensiilor este de 5 ori mai mare comparativ cu rata inflației. Am promis că creștem pensiile cu cât ne permite economia”, a mai adăugat acesta.