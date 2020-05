Insula Belina este un spaţiu de cazare cu peste 10 camere, cu un heliport improvizat în mijlocul bălăriilor, pontoane de pescuit supravegheate video şi un loc ferit de orice privire indiscretă. O echipă Digi24 a reuşit să filmeze, în premieră, oaza de relaxare amenajată de compania Tel Drum pe această insulă.

E locul în care venea să îşi petreacă timpul liber fostul preşedinte PSD Liviu Dragnea, însoţit şi de alţi lideri social democraţi. Faptul că fostul lider PSD, Liviu Dragnea, venea să se relaxeze pe insula Belina împreună cu colegii de partid şi apropiaţii nu mai este un secret. Chiar Liviu Dragnea a postat pe Facebook cateva fotografii de la o partidă de pescuit alături de fostul premier Sorin Grindeanu şi actualul preşedinte PSD Marcel Ciolacu.

Liviu Dragnea venea pe insulă cu elicopterul

Unul dintre piloţii de elicopter care îl aducea aici la Belina pe Liviu Dragnea şi pe apropiaţii acestuia mărturisea în faţa anchetatorilor că, de multe ori, aterizarea era riscantă pentru că trebuia făcută în mijlocul unui câmp plin cu bălării. După câteva astfel de zboruri, în mijlocul acestui câmp a apărut o porţiune betonată, în fapt un heliport pe care elicopterul să poată ateriza în siguranţă.

„Prima oară când m-am dus acolo, cu ani în urmă, am aterizat singur şi erau multe bălării. În urma unui transport al domnului Dragnea, când am aterizat pe insulă, am vorbit cu un administrator de acolo şi i-am solicitat să degajeze terenul, pentru că nu se putea ateriza.

Ulterior, m-am dus cu domnul Dragnea şi era o platformă în construcţie. Am observat că terenul era compactat şi era beton pe câţiva metri pătraţi. Am aterizat pe acea platformă. Acea placă de beton nu poate fi considerată heliport. Pentru heliport trebuie să aibă autorizaţie de la autorităţi şi, din punct de vedere tehnic, pentru a putea ateriza, platforma trebuie să reziste la presiunea de aterizare a elicopterului.

L-am transportat cu domnul Dragnea şi pe aghiotantul acestuia, Adrian de la SPP, precum şi alte persoane a căror identitate nu o pot spune. Cel mai mult am transportat patru persoane. În perioada campaniei, de obicei vara, mergeam cu domnul Dragnea în ţară şi apoi îl lăsam pe insula Belina”, mărturiseşte pilotul Constantin Apăvăloaie.

Belina, în continuare sub lupa procurorilor

Autorităţile verifică acum dacă toate construcţiile realizate de compania Tel Drum pe insula Belina au fost făcute legal. În plus, Ministerul Mediului va elabora o Hotărâre de Guvern pentru a stabili modul de administrare a insulei de acum înainte.

Tribunalul București judecă acum mai mulți oameni de casă ai lui Liviu Dragnea. Procurorii susţin că în anul 2013, prin acţiunea concertată a unor persoane cu funcţii publice, părţi din insula Belina şi braţul Pavel, situate în albia minoră a Dunării, au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea judeţului Teleorman şi în administrarea CJ Teleorman, iar după doar câteva zile cele două proprietăţi, cu suprafaţă de 278,78 de hectare şi, respectiv, 45 de hectare, au fost închiriate tot ilegal firmei Tel Drum.