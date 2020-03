Nina Iliescu nu a putut să aibă copii

Soția lui Ion Iliescu a avut parte de momente teribile în tinerețe, atunci când cele trei sarcini pe care le-a avut s-au dovedit a fi toxice. Potrivit spuselor fostului șef al statului, după cele trei sarcini toxice, Nina Iliescu nu a mai putut rămâne însărcinată.

„Ba chiar ne-am dorit, dar nu a fost să fie…Soția mea a avut trei sarcini toxice, iar după aceea…nu s-a mai putut”, a declarat în 2011, Ion Iliescu pentru libertatea.ro.

Fostul președinte din perioada post decembristă a explicat de ce adoptarea unui copil nu a fost posibilă în tinerețea sa. Din cele spuse de Ion Iliescu, viața sa a fost una agitantă și solicitantă din mai multe puncte de vedere astfel că o adopție nu ar fi fost posibilă.

Ce meserie a avut Nina Iliescu

Fosta primă doamnă a țării este inginer de profesie. Nina Iliescu a fost cercetător științific în domeniul coroziunii metalelor.

Ion Iliescu a avut un trecut tumultos

Ion Iliescu împlinește azi, 3 martie, vârsta de 90 de ani, fiind considerat omul care a condus România după Revoluția din 1989. Acuzat în prezent de crime împotriva umanității în Dosarul Revoluției, fostul șef de stat nu a avut o copilărie ușoară și a crescut fără mamă încă de la vârsta de un an, fiind abandonat de aceasta.

Ion Iliescu s-a născut pe 3 martie 1930, în Oltenița. Alexandru, tatăl său, a fost un comunist ilegalist. La vârsta de un an, Ion Iliescu a fost abandonat de mama lui naturală, Maria Dumitru Toma, originară din Bulgaria. La scurt timp, tatăl acestuia s-a recăsătorit, cu Maria P. Iliescu, care l-a crescut pe Ion Iliescu.

„Adevărul este că împrejurările vieţii au făcut ca, la vârsta de un an, să fiu abandonat de propria-mi mamă, care nu s-a interesat niciodată de soarta mea. Nu i-am reproşat niciodată nimic, dar nici nu am băgat-o vreodată în seamă. Am convieţuit cu ţiganii, de care nu mă deosebeam deloc, în Olteniţa. Şi erau ţiganii muncitori, care o duceau cel mai greu, şi erau lăutarii, care erau aristocraţia ţigănească. Petreceam mult timp prin casele lor, mai ales că arătam cam la fel ca puradeii lor”, a povestit Ion Iliescu într-o scrisoare adresată jurnalistului Cornel Nistorescu și citată de adevarul.ro.

Te-ar putea interesa și: