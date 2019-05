Autoritățile au făcut un anunț de-a dreptul halucinant. Au transmit celor de la Bruxelles că datoria României este de 362,6 miliarde lei, o creștere de aproape 10%, față de anul trecut.

Ca procent în PIB, dacă luăm în calcul noul Produs Intern Brut anunțat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, va fi de peste 35%. Mai mult, inflația în creștere galopantă, anunță hotnews.ro.

Pașii în care crește datoria sunt îngrijorători. Dacă ne uităm la ultimii 4 ani, de exemplu ne dăm seama că derapajul mare a început din 2017. Dacă până atunci creștea cam cu 15 miliarde lei/an, din 2018 crește dublu, adică cu aproape 30 miliarde lei/an.

Statul va împrumuta peste 72 miliarde lei doar în acest an, mare parte din această sumă fiind pentru refinanțarea datoriei, iar cealaltă parte este reprezentată de deficitul bugetar asumat pentru acest an. În primul trimestru din acest an arată mai rău: cheltuieli de personal mai mari cu aproape 26%, asistența socială cu 15%, mai spune sursa citată.

Te-ar putea interesa și: