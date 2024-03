Conferențiarul universitar doctor Tănase Stamule de la Facultatea de Administrarea Afacerilor de la Academia de Studii Economice a tras un semnal de alarmă cu privire la înțelegerea deficitară a mecanismului pieței libere de către unii politicieni.

În acest context, acesta a explicat modul în care ar trebui să se formeze salariul și de ce e riscant să folosim alte mecanisme pseudo economice.

Stamule explică într-un articol că salariul mediu în economie se formează în urma interacțiunii dintre cerere și ofertă, fiind influențat în mare măsură de productivitatea muncii. Salariul minim, pe de altă parte, este stabilit prin lege și asigură o plată minimă pentru muncă necalificată sau slab calificată, transmite hotnews.ro.

Tănase Stamule avertizează că o creștere necoroborată a salariului minim poate avea consecințe grave. Firmele care utilizează muncă necalificată preferă să păstreze mai puțini angajați, ceea ce duce la disponibilizări și la o presiune crescută asupra angajaților rămași.

„Atunci când salariul minim creşte an de an şi într-o măsură mare, acesta nu mai este racordat la eficienţa şi valoarea muncii prestate – să nu uităm că vorbim despre muncă îndeosebi necalificată, a cărei productivitate sau valoare adăugată nu are cum să crească prin natura sa. La fiecare creștere necorelată cu productivitatea a salariului minim firmele care apelează la astfel de muncă necalificată preferă să păstreze mai puţini angajaţi pentru că, evident, resursele firmelor nu cresc în aceeaşi măsură în care creşte salariul minim pentru a-şi putea permite acelaşi număr de angajaţi şi nici productivitatea muncitorilor nu este mai mare.

Angajatorii vor disponibiliza o parte a angajaților, iar volumul de muncă şi efort ce îi revine angajatului care nu este disponibilizat va fi mai mare. Cu alte cuvinte, raportul câştig-muncă nu se îmbunătăţeşte nici pentru cei care îşi păstrează locul de muncă, pe lângă costul social al celor care îşi pierd locul de muncă urmare a creşterii presiunii asupra firmelor cu cheltuielile salariale din ce în ce mai mari”, declară conferențiarul.