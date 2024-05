Rezultatele analizelor făcute în laborator la mai multe tipuri de conserve de pate, la cererea ”Observatornews” arată că acestea erau pline de bacterii și „E”-uri. Specialiștii au găsit bacterii, iar alte două nu aveau suficiente proteine. Deși pe etichetă ficatul este ingredientul principal, în realitate mai mult de jumătate din rețetă conține soia, aditivi și carne de slabă calitate. Pate de pui, de porc, de gâscă sau de curcan – orice, mai puțin ficat.

„Este cu ficat, nu de ficat. Nu este din ficat, ci are si ficat in compozitie”, a declarat Alexandru Cirîc, director ICA. Toate sortimentele de pate pe care le-am cumpărat au pe etichetă peste 10, 15 ingrediente. În niciuna dintre conserve, compoziţia de ficat nu depăşeşte 20%. În rest, găsim alte tipuri de carne, mai ieftină, şi aditivi. De fapt, trei sferturi dintre conservele de pate de pe piata au în compoziţie E-uri.Piața conservelor de carne ajunge la 100 de milioane de euro în România

Noi am dus la teste 6 conserve diferite de pate cu ficat, pe care le-am ales aleatoriu din mai multe supermarketuri. Prima probă, prima surpriză. „Un produs din cele sase a prezentat bombaj in cazul bacteriilor termofile. Asta inseamna ca in interior exista anumite bacterii. Fermenteaza in interior, lucru absolut anormal pentru o conserva, conserva trebuie sa fie stabila, cat si la conditii neprielnice de depozitare, de aceea este conserva”, a declarat Alexandru Cirîc, director ICA. Mai ales pentru un copil, riscul e uriaș.